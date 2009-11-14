Ergenekon'da sanıkların otel kayıtları sorulacak

T24 - Birinci 'Ergenekon' davasında Mahkeme Heyeti, Danıştay davası sanıklarının 15-17 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ankara'daki herhangi bir otelde kayıtları bulunup bulunmadığının tespiti için Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Mahkeme Heyeti üyelerinden Hakim Sedat Sami Haşıloğlu, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan kararları açıkladı.



Buna göre Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım'ın duruşmada savunması sırasında söylediği sözlerin suç oluşturma ihtimali bulunduğundan, duruşma tutanakları da eklenerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını kararlaştırdı.



Tutuklu sanık Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül'ün taleplerini değerlendiren Mahkeme Heyeti, tutuklu sanık Alparslan Arslan'dan ele geçirilen flash bellek üzerinde silindiği iddia edilen belgelerdeki silinme tarihlerinin tespitine yönelik bilirkişi incelemesi yaptırılmasını, bunun için de Hakim Hüsnü Çalmuk'un naip hakim olarak tayinini kararlaştırdı.



Mahkeme Heyeti, Alparslan Arslan'a ait bilgisayarın hard diskinin Danıştay saldırısı nedeniyle incelenip incelenmediğinin Ankara Emniyet Müdürlüğünden sorulmasını karara bağlarken, inceleme yapılmışsa inceleme tutanağı ve incelemeye konu hard disk imajının mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.



Tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 26 Mayıs 2006'da yaptığı basın açıklamasının içeriğini dikkate alan Mahkeme Heyeti, Gonca Bahar adlı kadın ile tutuklu sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Tekin Irşi'nin hesaplarına 2006'da para yatırılıp yatırılmadığının sorulması için MASAK'a yazı yazılmasına karar verdi.



Mahkeme Heyeti, yine Perinçek'in yaptığı söz konusu basın açıklaması doğrultusunda, Danıştay baskınından sonra iki devlet kuruluşuna yönelik önemli eylemlerin planlandığına dair istihbari bilgi olup olmadığının araştırılması, varsa buna ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı suretlerin istenmesi için Genelkurmay Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.



Ankara Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını karara bağlayan Mahkeme Heyeti, 2006/39948 soruşturma no'lu dosya kapsamında ''Ergenekon'' dava dosyası sanıklarıyla ilgili herhangi bir teknik takip olup olmadığı, varsa bu takibe ilişkin iletişim tespit tutanaklarının gönderilmesinin istenmesine hükmetti.



Mahkeme Heyeti, Ankara Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, Ankara'daki tüm otellerle ilgili dijital kayıtlar taranmak suretiyle sanıklar Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım'ın 15, 16 ve 17 Mayıs 2006 tarihlerindeki varsa otel kayıtlarının gönderilmesinin istenmesini kararlaştırarak, yine Ulus Eşdost Sokak üzerinde bulunan tüm otellerin aynı tarihlerdeki kayıtlarının gönderilmesini istedi.



Sanık Osman Yıldırım'ın müşteki olarak ifade verdiği soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından incelenmek üzere istenmesini kararlaştıran Mahkeme Heyeti, Ankara Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Danıştay dosyası sanıklarıyla ilgili olarak soruşturma aşamasında verilen dinleme kararı üzerine tüm görüşmelerin ve ses kayıtlarının istenmesine hükmetti.



Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme Heyeti, duruşmayı 7 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'a bıraktı.



Mahkemenin ara kararında, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, tutuklu sanıklar Muzaffer Şenocak, Emin Gürses, Kemal Kerinçsiz, Hayrettin Ertekin, Hüseyin Görüm, Erkut Ersoy, Muhammed Yüce, Selim Akkurt, Hikmet Çiçek ve Nusret Senem'in tahliye edilmeleri yönünde üçüncü kez karşı oy kullandığı görüldü.