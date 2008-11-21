Ergenekon'da romantik duruşma

Ergenekon davasının 17. duruşmasında, sanıklardan Behiç Gürcihan, gazeteci nişanlısı Sibel Yüksek'e evlenme teklifinde bulundu. Behiç Gürcihan, Savcı Öz'ün ‘yasadışı delil üretmek’ için çete suçundan yatan hükümlülerle pazarlık yaptığını iddia etti.



Ergenekon davasının 17. duruşmasında evlilik teklifi sürprizi yaşandı. Sanıklardan Behiç Gürcihan, duruşmada gazeteci nişanlısı Sibel Yüksek’e evlenme teklifinde bulundu. Teklifi duyunca şaşırdığını söyleyen Yüksek, “Herhalde bir duruşmada evlilik teklifi alan ilk kişi benim” dedi.



'Sarızeybek tanık olarak dinlensin'



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davanın dünkü duruşmasına 38’i tutuklu, 45 sanık katıldı. “Açıkistihbarat” adlı internet sitesinin sahibi Behiç Gürcihan, önceki gün yarım kalan savunmasına dün devam etti. Gürcihan, Savcı Zekeriya Öz’ün Tekirdağ ve Kandıra cezaevlerinde çete suçundan yatan hükümlülere “Ergenekon terör örgütü” adına eylemleri üstlenmeleri yönünde teklif götürüp götürmediğinin araştırılmasını istedi. Emekli Albay Erdal Sarızeybek’in, “Ergenekon soruşturmasında, tutuklu olan paşalar aleyhine ifade vermesi için savcının kendisine psikolojik baskı yaptığını açıkça beyan ettiğini” belirten Gürcihan, Sarızeybek’in “tanık” olarak dinlenmesini istedi. Kuddusi Okkır’ın ihmal sonucu öldüğünü belirten Gürcihan, Savcı Öz hakkında, “ihmali davranışla kasten adam öldürme ve kanuna aykırı yarar vaat ederek ifade alma ve sorguda yasak usulleri tanımlayan CMK’nın 148. maddesine muhalefet etmek”ten suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.



‘Mantık hataları var’



İddianamenin dilini de eleştiren Gürcihan, “Yalan mı? Bu iddianameyi Türk Dil Kurumu’na (TDK) yollayalım ve Türkçe konusunda rapor isteyelim” dedi. Gürcihan, mantık hatalarıyla da dolu olduğunu belirterek, TÜBİTAK’a veya saygın bir üniversitesinin matematik bölümüne gönderilip mantık hatalarının olup olmadığının tespit edilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın, evindeki aramada onlarca milletvekiliyle ilgili özel bilgilerin bulunduğu kayıtlara rastlandığını söyleyince Gürcihan, bu bilgilerin ele geçirildiği dizüstü bilgisayarı, SESAR’dan alacağına mahsuben edindiğini, bilgisayarın içindekilerden haberdar olmadığını öne sürdü.

Gürcihan, Kemal Kerinçsiz’in Oktay Yıldırım’la yaptığı kavgayı neden not aldığı sorusuna ise “Kavga ettikleri bana anlatıldığı için yazdım. Buradaki insanlar bırakın örgüt kurmayı kooperatif bile kuramazlar, çünkü sürekli birbirleriyle kavga ediyorlar” dedi. Gürcihan, emekli general olan babasının “erken emekli edilip edilmediği” sorusuna ise bunun ayrı bir konu olduğunu ve soruşturmayla ilgisinin olmadığı yanıtını verdi.



‘O ağacın altı....’



Bir yıl önce ilk gözaltına alındığında tanıştığı Fatma Sibel Yüksek ile nişanlandığı hafta yine gözaltına alındığını belirten Gürcihan, esprili bir şekilde “Nişanlımla Çamlıca’da o ağacın altında beklemeyi umut ederken, cezaevinde görüştük” dedi. Önceki duruşmalarda, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün’ün kendisine 18 yaşındaki oğlunu göstererek jest yaptığı haberinin yanlış olduğunu söyleyen Gürcihan, “Eğer tahliye olursam, Ergenekon’un 55. dalgasında tekrar gözaltına alınırsam, 18 yaşında bir oğlum ya da bir kızım olabilir” dedi.

Duruşma salonunda nişanlısı Yüksek’e evlenme teklifinde bulunan Gürcihan, heyete dönerek, “Nişanlım eğer kabul ederse evlenecek olmam, sizi bağlayan hukuki ve ciddi gerekçe değildir. Zaten hukuki ve ciddi gerekçelerle tutuklanmadım” dedi. Duruşmayı Gürcihan’ın babası, emekli Tümgeneral Ali İhsan Gürcihan da izledi.



Yargılama tutuksuz sanıkların savunma sıraları geldiği zaman mahkemeye çağrılmalarına karar verilerek, pazartesi gününe ertelendi.

