Ergenekon'da önemli gelişme

Ergenekon'da, 'Tekin, Görüm ve Karadağ 30 Nisan'da Ataşehir'de bize bombaları verdi' iddiası baz kayıtlarına göre asılsız



Danıştay suikastı ve Cumhuriyet gazetesine yönelik el bombalı saldırıların iki numaralı faili ve Ergenekon davasının ‘gizli tanığı’ Osman Yıldırım’ın, el bombalı saldırılarla Ergenekon’u ilişkilendiren iddiasını çürütecek önemli bir gelişme yaşandı.



Radikal'in haberine göre, Osman Yıldırım ifadesinde “30 Nisan 2006’da el bombalarını bize Ataşehir’de Muzaffer Tekin verdi. Bombaları başka bir odadan Rasim Görüm getirdi. Fikri Karadağ da oradaydı” demişti. Ancak mahkemeye gelen baz istasyonu kayıtları Yıldırım’ın Ergenekon davasının en önemli dayanağı olan ifadelerini yalanlıyor. Ancak mahkemeye gelen baz istasyonu kayıtlarına göre; ne Yıldırım ne de Arslan 30 Nisan’da Ataşehir’de görünüyor. Tekin ve Öztürk Kadıköy’de, Görüm’ünki Hendek’te, Karadağ’ınkiyse Balıkesir’de sinyal veriyor.



Alparslan Arslan’ın lideri olduğu grup Cumhuriyet Gazetesi’ne 5, 6 ve 10 Mayıs’ta üç kez el bombası atmıştı. Alparslan Arslan, 17 Mayıs’taysa Danıştay Suikastı’nı gerçekleştirmişti. Karara bağlanan bu dosya Ergenekon’la birleştirilmişti.



Bomba ve 500 bin dolar



Danıştay suikastı ve Cumhuriyet’e yönelik üç el bombalı saldırıyı Ergenekon’la ilişkilendiren veri, ilk iki eylemin hükümlüsü Osman Yıldırım’ın ifadeleriydi. Osman Yıldırım, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine bomba atılması olaylarının görüldüğü dava sonunda Danıştay’ı silahla basan avukat Alparslar Arslan ile birlikte müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bundan sonra Ergenekon Davası’nda gizli tanık olarak ifade veren Yıldırım’ın iddiaları, iddianamede şöyle yer almıştı: “Danıştay olayı faillerinden Osman Yıldırım alınan ifadesinde özetle, 30 Nisan 2006 günü Ataşehir Migros önünde Alparslan Arslan’la buluştuğunu ve birlikte bir villaya gittiğini, villada Muzaffer Tekin, Alparslan Arslan, Oktay Yıldırım ile birlikte kendisinin tanımadığı 10-15 şahsın olduğunu, burada Muzaffer Tekin’in üç el bombası vererek 500 bin dolar karşılığında Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasını istediğini, kendisinin de bunu kabul ederek yanındaki adamları ile olayı gerçekleştirdiğini beyan etmiştir.”



Yıldırım sonraki ifadesinde fotoğraf üzerinden teşhis ettiği Kuvayi Milliye Derneği’nden Rasim Görüm’ün de villada bulunduğunu, Muzaffer Tekin’in talimatıyla odadaki el bombalarını getirdiğini iddia etmişti. Yıldırım, bu derneğin başkanı emekli Albay Fikri Karadağ’ın da yanlarında olduğunu öne sürmüştü.



Cumhuriyet avukatları



Bu iddialar üzerine, Ergenekon Davasın’da müdahil olan Cumhuriyet gazetesinin avukatları Akın Atalay ve Bülent Utku, 18 Kasım 2008’de bu iddianın araştırılmasını istedi. Dilekçede; Muzaffer Tekin, Rasim Görüm, Alparslan Arslan, Veli Küçük, Osman Yıldırım, Oktay Yıldırım, Fikri Karadağ ve Mehmet Zekeriya Öztürk’ün 29 Nisan - 12 Mayıs 2006 arasında telefon dökümlerinin, baz istasyonlarını gösterir şekilde alınması istendi. Dokümanlara göre; sanıklardan hiçbiri o tarihte Arslan ve Yıldırım’la görüşmedi. Baz istasyonları çizelgesiyse şöyle:



30 Nisan: Alparslan Arslan’ın telefonu Zeynepkamil, Üsküdar, Alemdağ, ve Balmumcu’da sinyal veriyor. Osman Yıldırım, 30 Nisan’da öğlene kadar Bursa ve Yalova’da görünüyor. Telefonu, 14.54’te Dudullu’da sinyal veriyor. O gün 23.24’te kadar Sultançiftliği’nden ayrılmıyor. Yıldırım ile Arslan, 30 Nisan’da beş kez görüşme yapıyor. Görüşmeler sırasıyla; 00.43, 12.49, 14.02, 14.54, 15.01, 15.02’de yapılıyor. Muzaffer Tekin, 30 Nisan’da Göztepe Park’ta, Maltepe’de, Pendik’te, Beykoz’da ve Ziverbey’de sinyal veriyor. Rasim Görüm, Adapazarı Hendek’te; Karadağ’sa Balıkesir’de görünüyor.



1 Mayıs: Arslan’ın telefonu Ataşehir’de 14.27’de sinyal veriyor ve Yıldırım’ı arıyor. Üç kez telefonla görüşüyorlar. Arslan’ın telefonu Ataşehir’de en son 15.05’te sinyal veriyor. Aynı anda Yıldırım’ın telefonu da Ataşehir’de sinyal veriyor. Yıldırım, 15.20’ye kadar burada kalıyor. Yıldırım’ın telefonu 16.02’de bir kez daha sinyal veriyor. Sekiz dakika sonra Samandıra’da sinyal veriyor. Tekin ve Öztürk o sırada Kadıköy’deydi. Görüm, Hendek’teydi. Karadağ’sa Acıbadem ve Sahrayıcedit’tedi.



3 Mayıs: Alparslan Arslan’ın cep telefonu 3 Mayıs’ta 15.31’de Ataşehir’de sinyal verdi. Fakat bundan yedi dakika önce Dudulu, beş dakika sonra da Kayışdağı’ndaydı. Osman Yıldırım, bu saatlerde İşkulesi’ndeydi. Muzaffer Tekin, Kadıköy’de; Görüm, yine Hendek’te, Fikri Karadağ ise Acıbadem’de ve Salacak’taydı.











