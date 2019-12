Ergenekon’da 'Nefes' sorusu

Ergenekon soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan Aydınlık dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ile Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya’ya, polis sorgularında, 2 milyon seyirciyle bu sezonun en çok izlenen filmi olan “Nefes” filmiyle ilgili sorular soruldu.



Polis, siyasi literatürde kamu ihalelerinin yandaş isimlere verilmesi anlamına gelen “Ali Dibo” notunu da bir şahısla ilgili bir not sandı. Milliyet gazetesinin haberine göre, “Ergenekon üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanan 2 gazeteciye, polisteki sorgularında ilginç sorular yöneltildi. Bu sorulardan en dikkat çekici olanları ise ses getiren “Nefes” filmi ve “Ali Dibo”yla ilgili olanlardı. İşte, soruların özetlenmiş hali.



Soru: “Ergenekon soruşturması sanığı Doğu Perinçek’in kendi eliyle yazdığı değerlendirilen not olduğu ve bu notun, ‘4.10.2009 kapak başlığı... Bu film nefes kesecek. Nefes filmi 16 Ekim’de gösterime giriyor. Kapak olabilir. Senaryo yazarımız Hakan Evrensel dostumuz. Fikret, Av. Hüseyin Buzoğlu, Nezih T. tanıyor. Yönetmen ve oyuncularla da konuşulabilir. Güzel bir sloganla kapak olabilir’ şeklinde olduğu görülmüştür.



Hakan Evrensel, Av. Hüseyin Buzoğlu ve Nezih isimli şahıslar kimlerdir? Nefes isimli film üzerinde ısrar edilmesinin sebebini açıklayınız. Siz filmin yönetmen ve oyuncuları ile görüştünüz mü? Görüşme amacınız nedir?”



Cevap: “Başyazarımız Doğu Perinçek’ten gelen bir haber önerisidir. Görüşme yapılamamıştır. Hakan Evrensel, Av. Hüseyin Buzoğlu ve Nezih T. isimli şahısları tanımıyorum.”



Ali Dibo sorusu



Soru: “İkametinizde elde edilen ‘Hedef Aliance’ ibareli yeşil renkli 2006 yılına ait ajanda içeriğinde, ‘Ali Dibo mekanizmasının yargı tarafından (anlaşılmıyor) takipçisi olacağız’ şeklinde ifadelerin not alındığı görülmüştür.



Ali Dibo kimdir? Bu kişi ile irtibatınız nedir?”



Cevap: “Ali Dibo sanal bir şahıstır. Hatay ve İskenderun bölgesinde 1910 yıllarında yaşadığı iddia edilen birisidir. Bu kişi devlet ihalelerini akrabalarının almasını sağlamıştır. Bu günde bu tip ihaleleri çevresine menfaat sağlayan yöneticilere verilen isimdir Ali Dibo.”