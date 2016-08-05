Ergenekon'da müebbet hapse çarptırılmasının yıl dönümünde İlker Başbuğ'dan el yazısıyla açıklama

5 Ağustos 2013'te Ergenekon davasında müebbet hapse mahkum edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 3 yıl sonra kendi el yazısıyla açıklama yaptı.

Eski Genelkurmay Başbakanı, Twitter adresinden "Bugün 5 Ağustos 2016. Önemli bir gün" diye başladığı yazısında "Allah'ın adaleti bu dünyada da gerçekleşebiliyormuş. Mahkeme başkanı, üyeleri ve savcısı şimdi cezaevinde. Yaptıklarının hesabını verecekler" dedi.

Başbuğ'un açıklaması şöyle:



Eski Genelkurmaş Başkanı İlker Başbuğ, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır CezaMahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında darbeye teşebbüs ve terör örgütü yöneticiliğinden müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 7 Mart 2014'te İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ'a "özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki olmadığı iddiasının, yerel mahkemece etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkûmiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmaması"nı gerekçe göstererek tahliye kararı almıştı.