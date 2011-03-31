-ERGENEKON'DA ''İYİLEŞİNCE GELİR YATARIM'' TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 110. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 19 sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Mustafa Dönmez, Oğuz Bulut, İbrahim Özcan ve Levent Göktaş ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, bu davada tutuksuz yargılanan ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan Yalçın Küçük, ''Balyoz Planı'' davasında tutuklu yargılanan Cengiz Köylü ve Mustafa Koç da hazır bulundu. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan avukat Yusuf Erikel, geçtiğimiz cuma günü doktora gittiğini belirterek, Silivri Devlet Hastanesinde çekilen ilaçlı MR sonucunda, solumun yolu bölgesinde (Nazofarenks posterior) 8 santim büyüklüğünde bir kitlenin görüldüğünü söyledi. Solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle bir yıldır tedavi gördüğünü, 2 kez ameliyat olduğunu, antibiyotik aldığını, günde 4-5 ağrı kesici kullandığını ifade eden Erikel, sağlık sorununu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Erikel, ''Baş, boyum bölgemde ağrı var. Doktor, 'uyuyunca uyanmama durumun var. Ameliyat değil, kemoterapi alman gerekir' diyor. Hayati mesele olmuş artık. 2 ameliyat yaptılar. Antibiyotik verip gönderiyorlar. Oyuncak oldum. Oradan oraya sürünmek istemiyorum. Tahliye edersiniz, gidip tedavimi olayım. İyileşince yine gelir yatarım. Uyanamayacağımı bildiğim için uyuyamıyorum zaten'' diye konuştu. Erikel, ardından Silivri Devlet Hastanesi tarafından çekilen MR üzerine düzenlenen raporu mahkemeye sundu. -''TELEFON KONUŞMALARIM DEĞİŞTİRİLMİŞ''- Duruşmada daha sonra tutuklu sanıklardan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, salondaki kürsüye alınarak, daha önce alınan ifadelerinin okunmasına devam edildi. Şahin'in telefon konuşmalarında geçen ''dede''nin kendisi olduğunu söylemesi üzerine Başkan Şengün, ''Bu konuşmada 'dede' olarak sana hitap edilmiyor. Sen başkasına hitap ediyorsun'' dedi. Şahin de, ''30-40 yıldır operasyonlarda bulundum. Hiçbir askere 'dede' olarak hitap etmedim'' diye konuştu. Başkan Şengün tarafından okunan ifadesinde geçen telefon görüşmelerini hatırlamadığını ifade eden Şahin, konuşmaların değiştirildiğini savundu. Duruşma, Şahin'in önceki ifadelerinin okunmasıyla devam ediyor.