Ergenekon'da AYM'nin hak ihlali kararına direnerek tahliye vermeyen hâkimlere soruşturma

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, Ergenekon davasında yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında özel yetkili mahkemelerin kapatılmasına karşın görevine devam edip Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlaline de direnerek 67 kişinin tahliye talebini reddetmesi olayını soruşturma kararı aldı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, Daire ayrıca, Ergenekon heyeti hakkında Silivri Cezaevi’ndeki duruşma aralarında tavandan sarkıtılan mikrofonlarla salonu dinleyip sonrasında bunların kayıtlarını imha etmesiyle ilgili de soruşturma açtı. 12 Ekim’de yapılan seçim sonrası üyeleri yeniden belirlenen HSYK, bir dönemin yargılamalarını mercek altına alındı. Bu kapsamda HSYK 3. Dairesi, Ergenekon davasındaki usulsüzlüklere ilişkin şikâyetleri değerlendirdi. Bu şikâyetlerden biri de Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yasayla kapatılması ve Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen 67 kişinin tutukluluk halinin devamına karar vermesi olmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 6 Mart’ta eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un başvurusu üzerine “özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki olmadığı iddiasının mahkemesince etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkûmiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmamasından dolayı Yargıtay önüne götürülememiş olması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında anayasanın 19. maddesinin sekizinci fıkrasının ihlal edildiğine” hükmetmişti. Yüksek Mahkeme, bunun gereğinin yapılması için kararı mahkemeye göndermişti. Aynı gün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını düzenleyen yasayı onaylamıştı. Yasanın yine aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle özel yetkili mahkemeler kapanmıştı.

Bu nedenle Ergenekon davasına genel yetkili ağır ceza mahkemesinin bakması gerekiyordu. Ancak bu sırada ilginç bir şekilde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bir açıklama yaparak TBMM’nin kendilerini kapatamayacağını belirterek meydan okudu. Mahkeme, Ergenekon davasında 67 tutuklunun da tahliye taleplerini reddetti. Mahkeme, kendisinin yetkili olduğunu belirten İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ise dosyayı göndermeyi reddetmişti.

HSYK 3. Dairesi, bu olay üzerine kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Hasan Hüseyin Özese, üyeler Sedat Sami Haşıloğlu ve Hüsnü Çalmuk inceleme başlatmıştı. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporu görüşen HSYK 3. Dairesi, bu hâkimler hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturma kapsamında Ergenekon davasında gerekçeli kararın 7 ay boyunca yazılmaması da ele alınacak.