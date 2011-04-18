-ERGENEKON'DA İŞ ADAMI TANIK OLARAK DİNLENDİ İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının duruşmasında, Danıştay saldırısından bir gün önce Alparslan Arslan ve avukat Tarkan Toper'le yemekte bir araya geldiği belirtilen iş adamı Koray Yılmaz tanık olarak dinlenildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanıklığına başvurulan avukat Tarkan Toper, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun ''Alparslan Arslan, restorandan önce saray yavrusu hukuk bürosu gibi bir yere gittiğinizi söyledi'' sözleri üzerine, herhangi bir büroya uğramadıklarını belirtti. Haşıloğlu, Arslan'ın 4 ifadesinde ''Mustafa Birden ile tanışmak için 'yardımı olabilir mi' diye Tarkan Toper ile görüştüğünü'' söylediğini kaydederek, ''Siz de bu tür konuşma olmadığını beyan ediyorsunuz. Çelişki neden?'' diye sordu. Toper ise yüksek mahkemede iş takip etmediğini söyleyince Haşıloğlu, ''Neden sizi zora sokacak sözler söylesin?'' diye konuştu. ''Bu sözler beni zora sokmaz'' diyen Toper'e Haşıloğlu, ''Mustafa Birden suikast düzenlenen kişi. Arslan neden sizi doğrulamıyor?'' dedi. Toper de 4-5 yıl aradan sonra olayları tam olarak hatırlamasının mümkün olmadığını belirtti. Haşıloğlu'nun ''Sizin tanık olarak dinlenilmenizin ardından Arslan 'Mustafa Birden ile yemek yemek için sizinle görüştüğünü' söyledi'' demesi üzerine Toper, bu tür konuşmalar yapmadıklarını kaydetti. Ankara'da emniyet tarafından alınan ifadesinde Koray Yılmaz'dan neden söz etmediğine ilişkin soruya da Toper, ''İsmim geçtiği için 4 yıldır iş alamıyorum. Kurumsal işler gelmiyor. Koray Yılmaz müvekkilim olduğu için korumak amacıyla isminden söz etmedim'' yanıtını verdi. Duruşmada daha sonra Koray Yılmaz tanık olarak dinlenildi. İnşaat, enerji alanında çalıştığını, danışmanlık şirketi olduğunu belirten Yılmaz, Tarkan Toper'in işle ilgili 2-3 davada avukatlığını yaptığını, Danıştay saldırısının olduğu dönemde de Toper'le sık sık görüştüklerini söyledi. Danıştay saldırısından bir gün önce Toper'le görüşmek için daha önceden sözleştiklerini ifade eden Yılmaz, ''O mu aradı ben mi aradım bilemiyorum. Nerede yemek yiyeceğimizi sordu. Saat 21.30 gibi yemek yediğimiz Kubbealtı restorana Alparslan Arslan ile geldi. Çok fazla konuşma şansımız olmadı. Oturmalarıyla kalkmaları bir oldu. Sonra kalkıp gittiler. Ne olduğunu anlayamadım. Sohbet ortamı oluşmadı. Arslan'ı ilk kez orada gördüm. Gittikten bir saat sonra Tarkan Toper geldi. İlk geldiğinde yanındakinin kim olduğunu sordum. Avukat arkadaşı olduğunu söyledi. Saat 00.30, 01.00 gibi mekandan ayrıldık'' diye konuştu. Yemekte yanında bulunan kadının kız arkadaşı olduğunu belirten Yılmaz, Gonca isimli birini tanımadığını savundu. Savcı Nihat Taşkın da Yılmaz'a mahkemenin Danıştay saldırısı ile Alparslan Arslan'ın gittiği bu yemek arasında irtibat olup olmadığını araştırdığını belirterek, yemekle ilgili sorular sordu. Yılmaz, söz konusu yemeğe gitmeden önce başka mekanlarda da alkol aldığını, yemekte de alkol kullandığını ifade etti. Duruşma, Koray Yılmaz'ın tanık olarak dinlenilmesiyle devam ediyor. Tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, saldırıdan bir gün önce Arslan'ın bu yemekte bir araya geldiği Koray Yılmaz'ın yanındaki ''Gonca'' adıyla bilinen kadının Bulgaristan asıllı, MOSSAD'a bağlı çalışan ajan olduğunu ileri sürmüştü.