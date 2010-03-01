Ergenekon'da ilk şüpheli 3. Ordu Komutanı

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Şanal'ın görevi Karadeniz'de

Tutukluluğuna 3. kez itiraz edildi

Kimler tutuklandı?

Yargı-hükümet krizi

Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Erzincan'daki "Ergenekon soruşturması" kapsamında hazırlanıp Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame kabul edilirken, ilk şüpheli 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, ikinci şüpheli tutuklu bulunan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, üçüncü şüpheli de Erzincan İl Jandarma Komutanı Ali Tapan oldu."Silahlı terör örgütüne üye olma, birden fazla kişiyi tehdit, iftira ve resmi belgede sahtecilik"le suçlanan 11 sanığın yer aldığı iddianamede, Orgeneral Berk ve Başsavcı Cihaner, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs"le de suçlanıyor. Ayrıca Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu'nun ismi de iddianamede bulunuyor.Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında göreviyle ilgili suçların yer aldığı dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine, örgüt kapsamına giren kişisel suçların Erzurum'daki dosya kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner göreviyle ilgili suçlar için Yargıtay'da, örgüt üyeliğinden ise ağır cezada yargılanacak.3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in soruşturma kapsamında ifadeye çağrılıp çağrılmamasıyla ilgili sürecin de 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirileceği öğrenildi.Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, iddianamenin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından atanan özel yetkili cumhuriyet savcılarınca hazırlandığını belirtti.HSYK tarafından özel yetkileri alınan Osman Şanal'ın yürüttüğü görevi, özel yetkili savcı Ender Karadeniz sürdürüyor.Cihaner'in tutukluluk halini ortadan kaldırmak için avukatları 3 kez başvuruda bulundu. Şu ana kadar bu başvurulardan 2'si reddedildi. 3. başvuruyla ilgili net bir karar henüz açıklanmazken, daha önceki ret gerekçeleri olarak, "kuvvetli suç şüphesinin varlığı, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre, delilleri karartma şüphesi bulunması" gösterilmişti.Başsavcıya yöneltilen suçlamalar bu iddianamede yer alıyor. Başsavcı Cihaner, Erzurum Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit suçlarından 17 Şubat günü tutuklanmıştı.Erzincan'da Ergenekon soruşturmasına 27 Ekim 2009 günü DSİ'ye ait baraj gölünde mühimmat bulunmasıyla başlandı. 20 Kasım'da Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda istihbarat Şube Müdür Yardımcısı Üsteğmen Ersin Ergut, Astsubay Orhan Esirger, 27 Kasım'da İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Nedim Ersan, 7 Aralık'ta Erzincan MİT Bölge Müdürü Şinasi Demir ile 2 MİT görevlisi, 31 Ocak'ta Astsubay Şenol Bozkurt, 5 Şubat'ta Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu, 12 Şubat'ta Astsubay Murat Yıldız, 15 Şubat'ta emekli atsubay Necdet Özmen, 17 Şubat'ta ise Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner tutuklandı.Başsavcı Cihaner, MİT Bölge Müdürü Demir, iki MİT mensubu ile emekli astsubay Özmen Erzurum H Tipi, subay ve astsubaylar ise Erzurum'un Karskapı Semtindeki Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.Soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında ve evinde arama yapılmış, ardından Cihaner tutuklanmıştı.Cihaner'in Erzurum'daki özel yetkili savcı Osman Şanal tarafından sorgulanması tartışma yaratmış, yetki aşımı tartışması başlamış, ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, savcı Şanal'ın özel yetkilerini kaldırmıştı. Bunun üzerine yüksek yargıyla hükümet arasında kriz patlak vermişti.