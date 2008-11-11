Ergenekon’da ilk ceza kitaba geldi

Ergenekon davasında yargılama sürerken, bu soruşturmayla bağlantılı ilk ceza gazeteci yazar Zihni Çakır’a verildi. “Ergenekon’un Çöküşü” adlı iki kitabın yazarı Çakır, gizliliği ihlal suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim, soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiği ve bu kararın tüm basın mensuplarına iletildiğini hatırlattı.



“Ergenekon’un Çöküşü” adlı kitapta, yayın yasağına aykırı olarak, geçmişte terörle mücadelede üst düzeyde görev almış ve şehit edilmiş kamu görevlilerine Anayasa’da yer alan masumiyet karinesine aykırı çeşitli ithamlarda bulunulduğu belirtildi.



Ceza ertelenmedi



Hakim, Çakır’ın gizliliği ihlal suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Vatandaşların TSK’ya olan güven ve inancını zaafa uğratmaya yönelik olarak değerlendiren iddialarını tekrarlamayacağı yönünde mahkeme tarafından vicdani kanaat oluşmadığı için Zihni Çakır hakkındaki karar ertelenmedi.



