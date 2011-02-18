-ERGENEKON'DA İKİNCİ AÇLIK GREVİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Albay Cengiz Köylü, Hasdal'da 3 günlük açlık grevine başlayacağını açıklayan Albay Mustafa Önsel'i yalnız bırakmayacağını belirterek, ''Ben de 3 günlük açlık grevine başlıyorum'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasında, sanıkların taleplerinin alınmasına devam ediliyor. Söz alan tutuklu sanık Köylü, bir haftadır uyuyamadığını, kahrolduğunu ifade ederek, ''Allahım ne olur canımı al diyorum. Ne bu zulüm. Bir ülke kendi kahramanlarını, gazilerini, 'ülkem ve bayrağım için canım feda olsun' diyen subaylarını, komutanlarını, komployla zindana atar mı? Hukuka saygı perdesi altında haksız yere buna müsaade eder mi?'' dedi. Mustafa Balbay'ın, buraya ''zulümhane'' dediğini, kendilerinin de bu ismi benimsediğini anlatan Köylü, çünkü işlemedikleri suçlardan, hiç tanımadıkları insanlarla yargılandıklarını savundu. İftiraya uğradıklarını ileri süren Albay Köylü, şunları söyledi: ''Balyoz davasıyla kıyasladığımda, sayın komutanlarım ve silah arkadaşlarımla burada yargılanmak bana on kat daha ıstırap veriyor. Biz askerler, zulme dayanıklıyız, onun için buraya 'utançhane' diyoruz. 50 kuruşluk CD'ye satıldık. 50 kuruşluk CD de yer alan hayale gelmeyecek yalanlarla her gün onur ve şerefimize saldırıldı. Kendi ordusuna insafsızca saldıran, yalan yanlış haberler yapan bir basın dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Buna seyirci kalanlara söyleyecek hiçbir şeyim yoktur.'' CD'lerde yer alan belgelerin yalan olduğunun ortaya çıktığını, bunun üzerine bazı kesimlerin paniğe kapıldığını ileri süren Köylü, sözlerini şöyle devam etti: ''Ne yapsınlar? Yeni iftira belgeleri üreterek haince aramıza girdiler ve bu sahte belgeleri Donanma Komutanlığına koydular. Yine başaramadılar. Türk milletine yedirmeye çalıştıkları iftira yemeğinin içine bir bozuk yumurta koyarak hazırladıkları iftira yemeğini iyice bozdular. İftiralarını haklı çıkarmaya çalışan iftiracılar, bu çirkin iftiralarını kat kat büyütmüştür.'' -''ŞEHİT YARBAY ALİ TATAR'IN ONURLU YOLU''- Aynı zamanda ordunun başkomutanı olan Cumhurbaşkanı ve Başbakana seslenmek istediğini belirten Köylü, sözlerini şöyle tamamladı: ''Beni tahliye etmeniz artık hiç önemli değil. Çünkü onurlu ve şerefli komutanlarım, silah arkadaşlarım, gazilerim, kahramanlarım parmaklıklar arasındayken benim özgürlüğüm, karanlık zindanım olur. Türk Silahlı Kuvvetlerine bu pusuyu kuranlara lanetler yağdırıyorum. Bu komploya ve haksızlığa göz yumanları ise onursuzluk ve şerefsizlikle suçluyorum. Bugün Hasdal'da sembolik olarak 3 günlük açlık grevine başlayan silah arkadaşım Albay Mustafa Önsel'i yalnız bırakmamak ve onun gibi bu hukuksuzluğu, zalimliği kınamak için ben de 3 günlük açlık grevine başlıyorum. Bu hukuksuzlukla sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu haksızlığa ve komployu Türk milletine ve adaletine anlatmazsam şehit Yarbay Ali Tatar'ın onurlu yolunu izleyeceğim.''