Ergenekon'da iki tahliye

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarında Vatan Bölükbaşoğlu ve Hüseyin Gazi Oğuz'un tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, ikinci iddianamenin incelenmesi nedeniyle duruşmayı 30 Mart 2009 tarihe bıraktı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün verilen aranın ardından ara kararları açıkladı.



Tutuklu sanıklardan Kemal Kerinçsiz'in talebi ile ilgili olarak MGK Genel Sekreterliği ve Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğine müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, Kerinçsiz'in bu makamlarla tanık Muzaffer Tekin'de çıkan gizli belgelerle ilgili yazışma yapıp yapmadığı, böyle bir yazışma yapmışsa bu makamlara herhangi bir belgeyi gönderip göndermediği hususlarının ayrıntılı olarak bildirilmesinin istenmesine hükmetti.



Kerinçsiz'in savcılarla ilgili öne sürdüğü suçlamalar açısından ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulması talebiyle ilgili olarak, bu işlemi kendisinin yapabileceğini belirten mahkeme heyeti, duruşma savcısının Veli Küçük ile ilgili suç duyurusu talebinin de 10 Mart tarihli duruşmanın ses kayıtlarının incelenmesinden sonra değerlendirilmesini kararlaştırdı.



Yurt dışı yasağı kondu



Mahkeme Heyeti, suç vasfının değişme ihtimali ve yattıkları süreyi dikkate alarak Vatan Bölükbaşoğlu ve Hüseyin Gazi Oğuz'un tahliyelerine karar vererek, bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.



Diğer sanıklarını tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı bu dosya ile birleştirme talebiyle gönderilen "Ergenekon" soruşturmasının ikinci iddianamesinin kanuni inceleme süresi ve geri kalan duruşma tutanaklarının çözüm işlemlerinin tamamlanması amacıyla 30 Mart 2009 günü saat 09.30'a bıraktı.



Perinçek'e hakaret davası açıldı



Bu arada, tutuklu sanıklarından İP Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında duruşma savcılarına yönelik "F savcıları" şeklindeki sözleri nedeniyle yapılan suç duyurusu üzerine, Silivri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde "hakaret" suçundan dava açıldığı öğrenildi.



Bu davaya ilişkin duruşmanın da 18 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da, Silivri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

