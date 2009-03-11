Ergenekon’da iki tahliye

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan teğmenler N.Ç. ve E.M, avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, Noyan Çalıkuşu ve Eren Mumcu'nun avukatlarınca İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine verilen tahliye talebine ilişkin dilekçe, nöbetçi hakim tarafından incelendi. Hakimin tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine, avukatlar bu kez aynı mahkemenin heyetine başvurdu.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Çalıkuşu ve Mumcu'nun tahliyesine karar verdi.



Mumcu ve Çalıkuşu, Ergenekon soruşturması kapsamında 20 Eylül 2008'de tutuklanmıştı.

