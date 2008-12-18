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Ergenekon’da iki önemli ara karar

Ümraniye’de ele geçirilen el bombalarının imha görüntüleri istenecek, el bombaları için bilirkişi heyeti oluşturulacak

18 Aralık 2008 02:00

"Ergenekon" davasının 29. duruşmasında alınan ara kararlar açıklandı. Buna göre,  Ümraniye’de ele geçirilen el bombalarının imhalarına yönelik görüntü kaydının olup olmadığının İstanbul Emniyeti’ne sorulması ve varsa bir örneğinin gönderilmesine, ayrıca el bombaları hakkında bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verildi. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen Ergenekon davasının 29. duruşmasında, tutuklu sanıklardan Muammer Karabulut savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Karabulut'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etmek" suçlarından cezalandırılması isteniyor. 

Karabulut'un savunmasından sonra Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün ara kararları açıkladı.

Emniyet’e sorulacak

Tutuklu sanık Kemal Kerinçsiz ve avukatlarının talepleri doğrultusunda Ümraniye’de polisin operasyonu sırasında ele geçirilen “bombaların” imha edilmesine ilişkin, “herhangi bir görüntü kaydının olup olmadığının”, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, “eğer görüntü varsa, bir örneğinin mahkemeye gönderilmesini” kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ayrı ayrı yazı yazılarak, el bombaları konusunda bilirkişilik yapabilecek bilgi ve deneyime sahip, üçer kişilik bilirkişi listelerinin tespit edilerek, mahkemeye gönderilmesine de karar verdi.

22 Aralık’a ertelendi

Mahkeme heyeti dünkü duruşma sonunda, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, bir sonraki duruşmayı 22 Aralık Pazartesi günü saat 09.30’a bıraktı.

Salona masaj koltuğu

Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki salonun tavanından, sağnak yağış sebebiyle iki gündür su aktığı görüldü. Ayrıca, duruşmaya katılanların beklediği salona 1 YTL ile çalışan, “masaj koltuğu” da konuldu.

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