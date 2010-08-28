-ERGENEKON'DA HANEFİ AVCI'NIN DİNLENİLMESİ İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tanık olarak dinlenilmesini talep etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada savcı Pekgüzel, yazdığı kitaptaki Danıştay saldırısıyla ilgili iddialara ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürü Avcı'nın tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Danıştay olayıyla ilgili tüm tanıklar dinlendikten sonra Avcı'nın tanık olarak dinlenilmesi hususunda karar verilmesine hükmetti. Tutuklu sanıklardan Tekin Irşi'nin tahliyesine karar vererek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. -DANIŞTAY SALDIRISI DOSYASININ AYRILMASI- Mahkeme heyeti, Danıştay saldırısıyla ilgili dava dosyasının ayrılması yönündeki taleplerin reddine hükmetti. Duruşmada verilen aranın ardından alınan ara kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in talebine ilişkin, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yanı sıra Mustafa Ülven, Faruk Güler ve Ali Satı'nın, Danıştay olayıyla ilgili tüm tanıklar dinlendikten sonra tanık olarak dinlenilmesi hususunda karar verilmesine hükmetti. Yargıtay ve Danıştay Başkanlığına ayrı ayrı yazı yazılarak, Mayıs 2006'da işadamları Turgay Ciner ve Dinç Bilgin ile Kentbank'ın taraf olduğu duruşmalı dosya olup olmadığının sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, AK Parti hakkındaki kapatma davasına ilişkin dosyanın gelmesi durumunda bir örneğinin dava dosyasına konulmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak, ''Danıştay saldırısını yapan Alparslan Arslan'ın azmettiricisinin, Maslak'ta oturan bir şeyh olduğu ve bu şeyhin yanında istihbaratçıların bulunduğu'' yönündeki bazı beyanların yer aldığı iddia edilen televizyon programlarının CD ortamına aktarılarak gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Danıştay saldırısıyla ilgili dava dosyasının ayrılması yönündeki taleplerin de reddine hükmetti. Heyet, Hürriyet gazetesine yazı yazılarak, Amerika'da yaşadığı belirtilen Mehmet Özbay ile yapılan telefon röportajına ilişkin gazete kupürleri ve varsa ses kaydının istenmesine karar verdi. Duruşma 20 Eylül Pazartesi gününe ertelendi. Tutuklu sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Oktay Yıldırım duruşma salonundan çıkarıldı.