-ERGENEKON'DA GÜNDEM POLİS İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Yarbay Mustafa Dönmez, hukukun, kolluk kuvvetlerinin eline bırakılamayacağını belirterek, ''Polis teşkilatının yüzde 99'u dürüsttür ama dürüst polisler sesini çıkaramadığı için geldiği yeri unutan çeteleşmiş polisler bu senaryoları oynuyor'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salondaki duruşmada savunmasını yapan Dönmez, bir senaryonun kurbanı olduklarını ve kendisine iftira atıldığını öne sürerek, ''Onlarca kişi buraya neden geldiğini bilmiyor. 25 aydır bir masumu burada bekletiyorsunuz. Yüce mahkemeniz Türk halkını temsil ediyor. Ben sizi Türk halkı olarak görüyorum. Kendimi Türk halkına anlatıyorum'' diye konuştu. Ankara Zir Vadisi'nde bulunan G3 mühimmatlarının Emniyet Genel Müdürlüğüne ya da MİT'e ait olduğunu savunan Dönmez, şöyle devam etti: ''Ambalajların üzerinde bulunan numaralardan bu mühimmatların TSK'ya ait olmadığı ortaya çıkmıştır. Üretilen G3 mühimmatları piyasada satılmıyor. Üretimler yurt dışına, TSK, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne veriliyor. Ayrıca bu konuyla ilgili polis kamera çekimlerinde, polisler arasında bu yönde konuşmalar vardır. Mahkeme, söz konusu kamera çekimlerinin 20 Ağustos 2010 tarihinde araştırılması talimatı verdi. Talimat, 6 ay geçmesine rağmen uygulanmadı. Hukuk cinayeti yapılıyor. Polisler bu kabadayılığı, bu güveni nereden buluyor? Hukuk, kolluk kuvvetlerinin eline bırakılamaz. Polis teşkilatının yüzde 99'u dürüsttür ama dürüst polisler sesini çıkaramadığı için geldiği yeri unutan çeteleşmiş polisler bu senaryoları oynuyor. Türlü türlü oyunlar yapılıyor. Mustafa Dönmez'e ve Türk Silahlı Kuvvetlerine operasyon düzenleyen polis teşkilatı içindeki bir grup çetedir.'' -''KROKİYİ KORUMA ALTINA ALIN, YOK EDECEKLER''- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, aramalarda çekilen kamera görüntülerinin ara ara kesildiğini anlatan Dönmez, ''En kritik konuşmalar kesilmiş. Ben bugüne kadar size kesilmesi unutulanları dinlettim'' dedi. Aramalarda bulunan krokinin polis tarafından çizildiğini iddia eden Dönmez, şunları kaydetti: ''Sahtecilik yapılmıştır. Bizi buraya çıkaranlar gerçek suçlulardır ama bir gün yargılanacaklar. Bu krokiyi koruma altına alın. Bunu yok edecekler. Ben bu krokinin benim olmadığını çok iyi biliyorum. Benzetmeye bile uğraşmamışlar. Poyrazköy krokisiyle aynı, semboller aynı. Muhtemelen aynı polisin elinden çıkmış. Yaşadıklarımız şaka gibi. 'Bu bir rüya ve bir gün uyanacağız' diyorum. Evimde yapılan aramalarda hiçbir kurala uyulmadı. Olay yerine görevli personel dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi gerekiyor. Ancak basın mensupları alınmış. Çünkü o kadar eminler ki bir şeyler bulunacağından. Esrar koysalardı ben de esrarcı asker olacaktım. Polis, Türk halkına yapılanları ve sorumluları bulmak yerine bize kelepçe takıyor. Başından sonuna kadar her şeyleri uydurma. Bu haksızlık bir gün tersine dönecek.'' Dönmez, kendisinde olduğu iddia edilen ancak ortada olmayan 3 mühimmatın Poyrazköy aramalarında çıktığını savundu.