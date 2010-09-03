-ERGENEKON'DA EMCET OLCAYTU'NUN TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaların yapıldığı haftalardan sonuncusunun cuma günü taleplerin alınmasına ilişkin ara kararından geri dönmedi. Mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese, tutuklu sanık Emcet Olcaytu'nun talebini değerlendirmek üzere verdikleri aranın ardından alınan kararı açıkladı. Sanıkların büyük bir bölümünün savunmalarının hala alınamadığını ifade eden Özese, savunmalar esnasında sanıklara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kriterlerine göre süre verildiğini, talepler ve beyanların ise tahliye talebine ilişkin olduğunu belirtti. Özese, sanıkların savunmalarının alınabilmesi amacıyla taleplerin duruşmaların yapıldığı son haftanın cuma günü alınması şeklindeki kararlarından vazgeçmediklerini açıkladı. Bunun üzerine tutuklu sanık Neriman Aydın, salondaki kürsüye çağrıldı. Duruşma, Aydın'ın savcılık tarafından alınan ifadesinin okunmasıyla devam ediyor.