T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERGENEKON'DA EMCET OLCAYTU'NUN TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2010 14:27

-ERGENEKON'DA EMCET OLCAYTU'NUN TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaların yapıldığı haftalardan sonuncusunun cuma günü taleplerin alınmasına ilişkin ara kararından geri dönmedi. Mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese, tutuklu sanık Emcet Olcaytu'nun talebini değerlendirmek üzere verdikleri aranın ardından alınan kararı açıkladı. Sanıkların büyük bir bölümünün savunmalarının hala alınamadığını ifade eden Özese, savunmalar esnasında sanıklara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kriterlerine göre süre verildiğini, talepler ve beyanların ise tahliye talebine ilişkin olduğunu belirtti. Özese, sanıkların savunmalarının alınabilmesi amacıyla taleplerin duruşmaların yapıldığı son haftanın cuma günü alınması şeklindeki kararlarından vazgeçmediklerini açıkladı. Bunun üzerine tutuklu sanık Neriman Aydın, salondaki kürsüye çağrıldı. Duruşma, Aydın'ın savcılık tarafından alınan ifadesinin okunmasıyla devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24