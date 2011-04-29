-ERGENEKON'DA DANIŞTAY DAİRE BAŞKANI TANIK İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti, Danıştay saldırısıyla ilgili görgüsü ve beyanı bulunan Danıştay 2. Daire Başkanı Kamuran Erboğa'nın talimatla tanık olarak ifadesinin alınmasına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin değerlendirmesini yaparak, ara kararlarını aldı. Buna göre, mahkeme heyeti, gizli tanık ''Aydın-1''in açık kimliğini ifşa eden sanıklardan Vedat Yenerer'in avukatı Vural Ergül hakkında Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Danıştay saldırısı mağdurları, Danıştay Başkanı Mustafa Birden ile üye hakimler Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve Ahmet Çobanoğlu'na hakları hatırlatılarak, şikayet, müdahale talepleri ve delillerin sorulması için CMK 250. maddesiyle ilgili nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına talimat yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, talimata Gönenç'in savcılık ifadesi ile Alparslan Arslan'ın teşhise elverişli fotoğraflarının da eklenerek teşhis işleminin yaptırılmasını kararlaştırdı. Olayla ilgili görgüsü ve beyanı bulunan Danıştay 2. Daire Başkanı Kamuran Erboğa'nın, 17 Mayıs 2006 tarihinde meydana gelen Danıştay saldırısıyla ilgili tanık olarak dinlenilmesi için CMK 250. maddesiyle yetkili nöbetçi ağır ceza mahkemesine talimat yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti, talimat yazısına, savcılıkta verdiği ifadesi ile Arslan ve tanık Koray Yılmaz'la ilgili ifade suretleri ile Arslan'ın teşhise elverişli fotoğrafının da eklenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Danıştay olayından sonra iki kamu kurum ve kuruluşuna suikast yapılacağı, bunların 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Adalet Bakanlığı olabileceği şeklindeki beyanları dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasını kararlaştırdı. Sanıklardan İsmail Yıldız hakkında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, ilk duruşmada da tanık Mehmet Ener ve Kemalettin Gülen'in dinlenmek üzere hazır edilmeleri için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi. -SAVCI HAMZA KELEŞ DE TANIK- Daha önce dinlenilmeleri kararlaştırılan Sinan Berberoğlu ve Nejat Uysal'ın zorla getirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanıklardan Veli Küçük'e de ara karara uymayarak, buna muhalefet ederek duruşma düzenini bozucu davranışlar sergilediği gerekçesiyle 3 celse duruşmalardan men cezası verdi. Mahkeme heyeti, CMK 250. maddesiyle yetkili nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Keleş'in tanıklığına başvurulmasını karara bağladı.