Ergenekon'da çok ağır suçlama

Avukat Tahir Elçi, bir askerin birliğinden alınarak para karşılığı yabancı bir devlete teslim edildiğini iddia etti.



Elçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, Arif Doğan, Şaban Bayram ve İbrahim Babat hakkında "terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde adam kaçırma", "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı asker kişiyi para karşılığı idam edilmek üzere yabancı bir devlete teslim etme" suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.



‘Hakkında idam kararı verilmişti’



Elçi, suç duyurusu dilekçesinde, 12 yıl boyunca Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) Zaho Bölge Peşmerge Komutanı olarak görev yapan Mehmet Kılıç'ın, Saddam Hüseyin yönetiminin, Kürtlere karşı kimyasal silah kullanması üzerine ailesiyle Türkiye'ye kaçarak, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine yerleştiğini kaydetti.



Hakkında idam kararı bulunan ve aynı zamanda Türk vatandaşı olan Kılıç'ın 1989 yılının ocak ayında vatani görevini yapmak üzere Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olduğunu belirten Elçi, suç duyurusu dilekçesinde, "Kılıç, burada vatani görevini yapmakta iken o dönem Diyarbakır ve Silopi JİTEM komutanları olan şüpheli Arif Doğan ve halen hayatta olmayan Ahmet Cem Ersever'in talimatıyla JİTEM üyesi jandarma astsubayı Şaban Bayram ve Tokat-Niksarlı Erol adlı bir er tarafından Antalya'daki birliğinden alınmak istenmiş, adı geçenler tarafından alınıp götürülmek üzere birlikteki komutanları tarafından çarşı iznine çıkarılmış, birlik nizamiye kapısından alınmış, elleri arkadan bağlanarak Silopi'ye getirilmiş ve burada JİTEM komutanları tarafından 100 bin dolar karşılığı Irak devlet yetkililerine teslim edilmiştir" dedi.



Elçi, bu olayın, halen Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, asıl adı Hacı Hasan olan ancak JİTEM içinde sahte İbrahim Babat kimliğini kullanan sanığın Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadelerde de yer aldığını bildirdi.



'Bu olay yeterince araştırılmadı'



Şikayetçi müvekkile Safiye Kılıç'ın gayriresmi eşi olan Mehmet Kılıç'ın askeri birliğinden alınarak para karşılığı yabancı bir devlete teslim edilmesinin ciddi bir olay olduğunu ifade eden Elçi, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti:



"JİTEM komutanları olan ve halen hayatta olmayan Ahmet Cem Ersever ile Ergenekon terör örgütü ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklu olan emekli Albay Arif Doğan tarafından JİTEM ve Ergenekon örgütünün faaliyetleri çerçevesinde şikayetçinin eşi Mehmet Kılıç'ın askeri birliğinden alınarak para karşılığında yabancı bir devlete teslim edildiği anlaşılmaktadır.



Bir vatandaşın vatani görevini yapmaktayken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri birlikten ve komutanlarının bilgisi dahilinde alınarak para karşılığı idam edilmek üzere yabancı bir devlete teslim edilmesi gibi ciddi bir olay bugüne kadar yeterince araştırılmamış ve sorumluların cezalandırılması için gerekli işlemler yapılmamıştır."



Elçi, dilekçesinde, dönemin Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı ve Silopi ilçesindeki ilgili jandarma yetkilileri hakkında da soruşturma yapılmasını istedi. (CNNTÜRK)

