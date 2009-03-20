Ergenekon'da civalı suikast şüphesi

Ergenekon sanıklarından Abdullah Arapoğulları'nın duruşma salonuna sokmaya çalıştığı sıvının 'cıva' olduğu kesinleşti. Sanık, 5 Şubat'ta Hayrettin Ertekin savunma yaptığı sırada salona parfüm şişesiyle gelmişti.





Güvenlik güçlerinin fark etmesi üzerine yakalanan Arapoğulları, şişenin Sami Hoştan'a ait olduğunu söylemişti. Olaydan sonra söz konusu madde laboratuvara gönderildi. Tahlil sonucu, önemli bir tehlikeyi ortaya koydu.

Uzmanlar, cıvanın çok azının bile öldürücü olabileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, "Cıva ağır metal katyonudur; zehirlidir." uyarısında bulunuyor. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken örgütün, cıvayı bazı üyeleriyle 'hesaplaşmak' için içeri sokmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Ergenekon davasının görüldüğü Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 5 Şubat 2009'daki duruşmada ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Aynı davanın tutuklu sanıklarından 'ünlülerin kuyumcusu' olarak bilinen Hayrettin Ertekin savunmasını yaparken, bir başka sanık Abdullah Arapoğulları elinde içerisinde yoğun bir sıvı olduğu belirlenen bir parfüm şişesiyle salona girmeye çalıştı.



Güvenlik güçlerinin fark etmesi üzerine şahıs yakalandı. Şişenin o dönem tutuklu olan Sami Hoştan'a ait olduğunu söyleyen Arapoğulları, "Bana taşımam için vermişti." dedi. Edinilen bilgilere göre, Silivri Cezaevi Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. İlk önce şişenin kendisi için getirildiği iddiasını reddeden Hoştan, daha sonra kabul etti. Ancak neden bulundurduğu sorusuna ise cevap vermedi. Bulunan madde, tahlil için laboratuvara gönderildi.



Yapılan araştırmada şişedeki maddenin cıva olduğu belirlendi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Cezaevine sokulmak istenen cıvanın ne için kullanılacağı konusu araştırılıyor. Maddenin öldürücü etkisinin olduğunun bilinmesi sebebiyle örgüt içerisinde bir hesaplaşma olabileceği ihtimali de araştırılıyor. Örgütün bazı üyelerine gözdağı vermek için de cıvayı kullanmayı düşündüğü yönünde iddialar var.



Cıvayı mahkeme salonuna sokmak isteyen kişi Ergenekon iddianamesinde örgütün tetikçi grubunda yer alıyor. Bu da oldukça manidar. Kuvayı Milliye Derneği'nin çatısı altında Fikri Karadağ'dan emir ve talimat aldığı belirtiliyor. Arapoğulları'nın Ergenekon'un talimatları doğrultusunda ülkede kaos ortamı oluşturmak ve darbeye zemin hazırlamak için bazı yazar ve gazeteciler ile siyasilere karşı suikast eylemi yapma girişiminde olduğu belirtiliyor.



Öldürücü etkisi var



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, cıvanın öldürücü etkisine dikkat çekiyor: "Cıva ağır metal katyonudur. İnsan vücudunda çok şiddetli toksit etkisi vardır, yani zehirlidir. Proteinlere bağlanıp çöktürerek vücutta çok ağır hasara sebep olur. Bilimsel kısmını söylüyorum, kesinlikle alınmaması gerekir. Birçok organda zehirli etkisi var. Yani öldürücü olabilir. Termometrenin içindeki bir miktar cıvadan bile çekiniriz."