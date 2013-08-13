Ergenekon’da ceza alan Levent Temiz Bulgaristan’da yakalandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Ağustos'ta karar duruşması görülen Ergenekon davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan davanın tutuksuz sanığı Levent Temiz, sahte kimlikle yurtdışına kaçmak isterken yakalandı.

Levent Temiz'in, TCK 314 madde uyarınca “örgüt üyeliği” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından hapis cezası aldıktan sonra Türkiye'den kaçmak için harekete geçtiği öğrenildi. Türkiye gazetesinin haberine göre, Temiz, 8 Ağustos'ta Kırklareli Dereköy-Şükrüpaşa mevkiinden Bulgaristan'a giriş yaparken, Bulgar güvenlik kuvvetlerince yakalandı. Temiz'in üzerinde yapılan aramalarda, Kocaeli nüfusuna kayıtlı “Ayhan Coşkun” ismi taşıyan sahte kimlik bulundu.

Alınan bilgiye göre Temiz'in “siyasi iltica” talebinde bulunduğu, ancak Bulgar makamlarınca bu talebin reddedildiği belirtildi. Temiz'in, hala Bulgar makamlarınca gözaltında tutulduğu, Türk yetkililerin de Bulgarlarla temas halinde olduğu ifade edildi. Temiz, Ergenekon davasında kararların açıklandığı gün Twitter hesabına “Vatan sağolsun” diye yazmıştı.

Bahçeli’ye rakip olmuştu

Büyük Hukukçular Birliği'nin kurucusu olan Temiz, İşçi Partisi ve İstanbul Ülkü Ocakları tarafından oluşturulan “Kızılelma Koalisyonu” içerisinde yer aldı. Ülkü ocakları il başkanlığı yapan Temiz, 4 Kasım 2012'de Ankara'da yapılan MHP 10. Olağan Kongresinde MHP Genel Başkanlığına aday olmuştu.