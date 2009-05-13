Ergenekon’da CD bombası

Ergenekon davasının 85. duruşmasına, soruşturmanın başlamasına neden olan Ümraniye’deki bombaların polis tarafından çekilen görüntülerinin bulunduğu CD’deki konuşmalar damgasını vurdu. Duruşmada izletilen Haziran 2007 tarihindeki çekimde, daha o dönem soruşturma Ergenekon adını almamışken, bir polis “Soruşturma Ergenekon olduğu zaman s.. hâkimi savcıyı” diyor. Bombaların sahibi olduğu iddia edilen sanık emekli Astsubay Oktay Yıldırım, “Soruşturmanın daha ilk günlerinde demek ki polislerin Ergenekon’dan haberi var. Bu konuşma tertibi ortaya koyuyor” dedi.



Davanın dün öğleden sonraki oturumunda sanıklar söz alarak talep üzerine gelen evraklar ve tahliyelerine ilişkin açıklamada bulundular. Ümraniye’deki gecekonduda ele geçirilen 27 adet el bombasının sahibi olduğu iddia edilen Oktay Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti Şube Müdürlüğü tarafından çekilen ve 7 Mayıs 2009’da dava dosyasına giren video kaydında duyulan konuşmaları duruşmada okudu. Bu CD’yi duruşma salonunda izlettiren Yıldırım, 7 dakika 32 saniyelik video kaydının, 12 Haziran 2007’de Ümraniye Asayiş Büro Amirliği’nde saat 18.30-19.00 arasında kaydedildiğini belirterek şöyle konuştu:



‘Sahte tutanak düzenlendi’



“Madem benim bilgisayarımda Ergenekon belgeleri ele geçirildi yani Ergenekon’u benden duymuşlar. Görüntülere baktığımızda polislerin, aralarında ‘Soruşturmanın Ergenekon olduğu zaman s... hâkimi savcıyı’ diye konuştuklarını görüyoruz. O tarihte daha ben gözaltına bile alınmamıştım. Önceden bu soruşturmaya Ümraniye deniyordu, daha sonra yani ele geçirilen dokümanların incelenmesinin ardından soruşturmaya Ergenekon denildi. Soruşturmanın daha ilk günlerinde demek ki polislerin Ergenekon’dan haberi var. Bu konuşma, tertibi ortaya koyuyor.”

İşçi Partisi’nin avukatları da konuşmaların çözümüyle birlikte mahkemeye bir dilekçe sundu.

Polislerin videoda iki ayrı tutanak düzenlediğinin saptandığını belirten avukatlar, “Aynı zamanda, aynı mekânda, biri bilgisayarla, biri elle tutanak düzenleniyor.



Bilgisayarda yazılan tutanak, Asayiş Büro ekiplerine ait, saati 19.40. Elle yazılan tutanak, bomba imha ekibine ait, saati 20.30. Saatlerin farklı olması da sahte tutanak düzenlendiğini belgeliyor. Çünkü, elle yazılan tutanağın, bilgisayarla tutulan tutanaktan önce hazırlanmış olması gerekir. Gecekonduda bombalar bulunup, Ümraniye Asayiş Büro’ya getirildiği ileri sürülüyor. Tutanaklara göre, bombalar önce Asayiş Büro’da kayda geçiriliyor, daha sonra gecekonduda bulunmuş gibi gösteriliyor” dedi.



Dilekçede, dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın hedef alındığının ortaya çıktığı belirtildi. Dilekçede ayrıca, soruşturmanın adının Ergenekon olduğu yönündeki açıklamanın ilk kez soruşturmayı yürüten Savcı Zekeriya Öz tarafından 21 Ocak 2008’de kamuoyuna açıklandığı fakat görüntülerde polisin, Ergenekon adını kullandığı anlatıldı.



İP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in avukatı Mehmet Cengiz de, Ümraniye’deki gecekonduda bomba bulunmuş gibi tutanak düzenlendiğinin anlaşıldığını savunarak, “Olay yeri gecekondu değil, karakoldur. Bombalar çatıda değil, karakolda bulunmuştur. Suç, bombaların karakola getirilip Ümraniye tertibinin başlatılması suçudur” dedi.



Uzmanlar inceleyecek



Avukat Cengiz, yazılan tutanaklar ile bomba imha tutanağında imzası bulunan memurlar hakkında da mahkemeden suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme ise ara kararında, emniyetin çektiği görüntülerle ilgili Adli Tıp’ta inceleme yapıldıktan sonra suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağına karar verileceğini bildirdi. Mahkeme ayrıca geçen celse tahliye olan kişilere yurt dışı yasağı konulmasına karar verdi.



‘Bilgisayarı çatıya mı çıkardın’ derler



İP’nin mahkemeye sunduğu CD çözümüne göre, polisler arasındaki konuşmaların bir bölümü şöyle:



(...)

- İki tarafında halat taşıma yeri bulunan ahşap kapaklı sandık

- Genelkurmay var bunun altında

- O... çocuğu

- Genelkurmay Başkanı gerçekten toplumu kutuplara ayırdı

- Allahtan hâkimler çok iyi

- Profesyonel olun

(...)

- Olay tutanağı, olay yerinde tutulur

- Olay tutanağı bilgisayarda yazılır mı?

- Birşey olmaz

- Olur mu?

- Filmlerde yapıyorduk ya

(...)

- Adam diyecek ki çatıya bilgisayar mı çıkardın

- Elle yazalım o zaman

- Çatının üzerinde elle yazalım

- Mahkemede deyin, olay yerinde tutulan tutanak

- Ama şöyle de düşünülür, orda not şeklinde almış, burada yazmış olabilir

- Yani, olay yerinde aldığı notlardan sonra büroda, büroda tutanak tutulmuş olabilir

- Olur biter yani

(...)

- Soruşturma nasıl...

- Soruşturma Ergenekon olduğu zaman s... hâkimi savcıyı (gülüyor)