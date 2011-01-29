Ergenekon'da bir 'sim kart' skandalı daha

T24 - Danıştay baskını sanığı Alparslan Arslan'ın telefonunun sim kartında bulunan 5 bini aşkın elektronik posta adresinin sonradan yüklendiği iddia edildi. Kartın “Ergenekon” sanıklarının kullandığı iddiası da çürütüldü.



Danıştay baskını sanığı Alparslan Arslan'ın, kardeşi, babası ve arkadaşlarına ait telefonlar kullanması üzerine mahkeme, Arslan'a ait sim kartların hangi telefonlara takıldığını IMEI numaralarıyla araştırılması kararı aldı.



Mahkeme, inceleme için 2 bilirkişiyi görevlendirdi. Yeminli bilirkişiler, tüm “Ergenekon” davası sanıklarının da aralarında bulunduğu toplam 350 adet telefon sim kartının IMEI numarası verilen 28 adet telefonda kullanılıp kullanılmadığını araştırdı.



Hazırlanan ilk iki raporda Alparslan Arslan'a ait telefon sim kartının tutuklu sanıklar emekli askerler Zekeriya Öztürk, Oktay Yıldırım ve Muzaffer Tekin'in telefonlarında kullanıldığı yer aldı.



İtiraz üzerine bir kez daha yapılan incelemede ise gerçek ortaya çıktı. Arslan'a ait sim kartın Öztürk, Yıldırım ve Tekin'in telefonlarında kullanılmadığı ortaya çıktı. Ancak yapılan yanlışlıklar bununla da sınırlı kalmadı.



Danıştay tetikçisi Alparslan Arslan'ın cep telefonunda çıkan sim kart üzerinde tutuklandıktan 3.5 yıl sonra yapılan incelemede 5000'i aşkın elektronik posta ve mail adresi çıktığı bildirildi.





