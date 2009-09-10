Ergenekon'da bir kişi tahliye oldu

Ergenekon soruşturması kapsamında 17 Nisan 2009'da tutuklanan Jeofizik Mühendisi Gökhan Ecevit avukatlarının itirazı üzerine bugün İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.



İkinci Ergenekon davasının sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'la aynı koğuşta kalan Gökhan Ecevit'in örgüt üyesi olduğu iddia ediliyor. Çağdaş Yaşamı Dstekleme Derneği’nin de üyesi de olan Ecevit tahliye kararının ardından 16.30’da tutuklu bulunduğu Silivri Vezaevi’nden çıktı.









