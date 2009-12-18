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Ergenekon'da 'Bingöl soruşturması' yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1993 yılında Bingöl'de 33 erin şehit edilmesiyle ilgili bir soruşturmanın bulunmadığını bildirdi.

18 Aralık 2009 02:00

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. Madde ile yetkili birimlerinde Bingöl'de 1993 yılında 33 erin şehit edilmesiyle ilgili olarak herhangi bir soruşturma dosyasının bulunmadığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ''Ergenekon soruşturması kapsamında Bingöl'de 1993 yılında şehit edilen 33 erle ilgili soruşturma yapıldığı'' yönünde haberlere yer verildiğine ifade edildi.

Açıklamada, ''Başsavcılığın, CMK 250. Madde ile yetkili birimlerinde olayla ilgili herhangi bir soruşturma dosyasının bulunmadığı'' bildirildi. Açıklamada, bu birimlerde, bu konuda herhangi bir soruşturma yapılmadığı belirtildi.

CMK'nın ''Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Görev ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi'' başlıklı 250. maddesi özel yetkili mahkemelerin bakacağı suçlar ve yargı çevresini düzenleyen hükümler içeriyor.

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