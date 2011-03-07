Ergenekon'da beş tutuklama daha

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltı işlemleri biten ve sabah erken saatlerde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine getirilen Yalçın Küçük, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk ve Sait Çakır’ın savcılık ifadeleri tamamlandı, daha sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildiler.Yalçın Küçük, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sait Çakır ve Müyesser Yıldız İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.