-ERGENEKON'DA ALPARSLAN ARSLAN'IN ARKADAŞI TANIK İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan'ın aynı büroyu paylaştığı avukat arkadaşı Burhan Gür, duruşmada tanıklık yaptı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Gür'ün dinlenilmesinden önce söz alan tutuklu sanık Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül, Danıştay dosyasının bu davadan ayrılmaması için mahkeme tarafından sürekli sebepler bulunmaya çalışıldığını öne sürdü. Ergül'ün ''Mahkeme heyetinizde fikir ayrılıkları var'' beyanı üzerine heyet başkanı Köksal Şengün, ''Kabul etmiyorum. Böyle konuşamazsınız'' diye tepki gösterdi. Avukat Ergül'ün bunun kendi kanaati olduğunu söylemesi üzerine Şengün, ''Sizi böyle konuşturmam. Böyle bir kanaat olamaz'' diyerek uyarıda bulundu. Duruşmada, daha sonra, Alparslan Arslan ile aynı ofiste çalışan avukat arkadaşı Burhan Gür'e, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, ''Doğuş Factoring şirketi ile Muzaffer Tekin'in bağı olduğunu biliyor muydunuz?'' diye sordu. Gür de bu şirketin bir dönem avukatlığını yaptığını, o dönemde bilgi sahibi olmadığını ancak yaşanan olayların ardından duyduğunu söyledi. Pekgüzel'in Muzaffer Tekin'i tanıyıp tanımadığını sorduğu Gür, daha önce yanında çalıştığı avukatın bürosunun Tekin'in ofisiyle yan yana olduğunu, Tekinle zaman zaman merdivenlerde karşılaştığını ve selamlaştığını kaydetti. Gür, Tekin'in bir kez büroya geldiğinde Atatürk resminin neden olmadığını sorduğunu ifade etti. Pekgüzel'in ''Alparslan Arslan'ın cep telefonunda Tekin'in numarasının kayıtlı olduğunu ancak Tekin'in telefonunda Arslan'ın numarasının kayıtlı olmadığını'' söylemesi üzerine ayağa kalkan Muzaffer Tekin, iddia makamının kendisine gizli işler yapıyor havası vermeye çalıştığını söyledi. Tekin, bağırarak, Alparslan Arslan'ın telefonunun Danıştay hadisesine kadar cep telefonunda kayıtlı olduğunu ve bunun da dosyada bulunduğunu belirtti. Başkan Şengün, bağırmaması konusunda Tekin'i uyardı. Tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Alparslan Arslan'ın İlnur Çevik'le görüştüğünü belirterek, ''Arslan, İlnur Çevik'in CIA ve MOSSAD ilişkisini biliyor muydu? İlnur Çevik'in Barzani ve Talabani ile ilişkisi olduğunu biliyorsunuz. Siz milliyetçiler olarak Türkiye'nin aleyhine böyle bir ilişkisi olan insanla neden irtibat kuruyorsunuz?'' diye sordu. Burhan Gür ise tanık olduğunu belirterek, yorum yapmayacağını bildirdi. Alparslan Arslan da İlnur Çevik'le görüşmelerinin Kuzey Irak'la ilgili olmadığını söyledi. Duruşma, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun Gür'e sorularını yöneltmesiyle devam ediyor. -DANIŞTAYDAKİ GERİ GETİRİLEN GÖRÜNTÜLER- Bu arada, bir önceki celsede yazılı ve sözlü taleplere ilişkin değerlendirmesini yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül'ün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tanık olarak duruşmada dinlenilmesi talebini olayla ilgili görgüye dayalı bilgisi olduğu konusunda açıklama yapmadığından reddetti. Mahkeme heyeti, avukat Ergül'ün Osman Yıldırım olduğu iddia edilen ''gizli tanık 9''un dinlenilmesi talebine ilişkin olarak da gizli tanıkların beyanlarının alınmaya başlanması aşamasında ''gizli tanık 9''un beyanının alınıp alınmayacağıyla ilgili karar verilmesine hükmetti. Danıştay binasına ait olduğu belirtilen hard diskler içerisinden bilirkişi tarafından geri getirildiği bildirilen görüntülerin incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, bu görüntülerin nereye ait olduğunun ayrı ayrı tespitinin mümkün olup olmadığının sorulmasını ve bu konuda ek rapor aldırılmasını kararlaştırdı.