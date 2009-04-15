Ergenekon'da alınan eğitim melekleri

Türkan Saylan: ÇYDD, AİHM'e gidecek

Burs alan 3 öğrenci gözaltında

Arama gerekçesinde cinayet ve bombalar var

Hepsinin çabası ekonomik güçlükler nedeniyle okula gidemeyen kız çocuklarına, eğitimsizlik nedeniyle çocuklarına nasıl imkânlar sağlayacağını bilmeyen ebeveynlere, karnı aç derse gelen üniversite öğrencisine, soğuk kış gününde paltosuz okula giden çocuğa yardım edebilmek. Gözaltındaki o kadınların hikâyeleri:“Baba Beni Okula Gönder” projesinin yürütücüsü Mergen, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İki kez Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ödülünü ve Dünya gazetesi tarafından verilen “Yılın Profesyonel İş Kadını” ödülünü aldı. Fikir öncülerinden olduğu “Baba Beni Okula Gönder” projesi kapsamında 28 kız öğrenci yurdu, 10 ilköğretim okulu yapıldı ve 7 bin 156 kız öğrencinin üç yıllık bursları karşılandı. Yurtlardaki toplam öğrenci kapasitesi 3 bin 185’e ulaştı, yurtlarda barınan 96 lise son sınıf öğrencisinden 26’sı üniversiteyi kazandı.Hakkında gözaltı kararı olan Yaşer, 1994’te kurulan Çağdaş Eğitim Vakfı’nın beş dönemdir başkanlığını yapıyor. Asıl mesleği eğitimcilik olan ve TRT Eğitim Dairesi’nden emekli olan Yaşer, yaşamını da çocukların eğitimine adadı. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Amerika’da bulunan Yaşer’in koordinatörlüğünde bugüne kadar 15 bini aşkın öğrenciye burs verildi, iki ilköğretim okulu, bir gençlik merkezi, bir öğrenci yurdu ve halkevleri inşa edildi.İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu Gerçel, serbest avukatlık yapıyor. Yaklaşık 15 yıldır dernek bünyesinde çalışan Gerçel, “Kahvehanelerde İnsan Hakları Eğitimi” projesinin yürütücülerinden. Aynı zamanda bir çevre gönüllüsü olan Gerçel, köylere ait değerlerin korunması için çaba gösteriyor.Nişantaşı’nda eczacılık yapan ve alternatif tıbba yönelik çalışmalarıyla bilinen Perran Yorgancıgil, eski Kağıthane Şube Başkanı.10 yılı aşkın süredir derneğin saymanlığını yapan Yorgancıgil, özellikle çocukların giysi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriçli, kız çocuklarının okuması için çalışıyor. Meriçli, teröre karşı yürüyüşlerde de imzası olan isimlerden.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Öğretim Üyesi Demirci, dernekte yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteriyor. Ulusal ve uluslararası birçok derneğe üye olan Demirci, sayısız makaleye ve dernekte çok sayıda projeye imza attı.Asıl mesleği çevirmenlik olan, ÇYDD’de 15 yıldır görev yapan Eşsiz, Pendik’te yaptığı çalışmalarla öne çıktı. Şubenin kurucu başkanı olan Eşsiz, Pendik’te kurduğu “Anne Baba Okulu” ile model yarattı. Okulda, yüzlerce ebeveyne aile içi konular ve çocuk gelişimi hakkında eğitimler verildi.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren ve aynı bölümde yüksek lisans yapan Adalı, Türk Dil Kurumu’nun dil bilgisi ve terim kollarında uzman olarak çalıştı. Hacettepe, Ege, Boğaziçi ve Galatasaray üniversitelerinde Türkçe dersleri verdi. Adalı, dernekte çocuklara yönelik olarak eğitici kitapların yayımlanmasını sağladı ve bunları eğitimcilere ücretsiz dağıttı.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan, Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın rektörlüğü döneminde de rektör yardımcılığı yapan Yüksel, derneğin en etkili isimlerinden biri. Cüzzamla savaştığı yıllarda Prof. Dr. Türkan Saylan’ın asistan doktorlarından olan Yüksel, ÇYDD’de de Saylan’ın en yakın yardımcılarından biri. Van’da yüzlerce çocuğa burs sağlanmasına yardım eden Yüksel, tıp fakültesindeki öğrencilerinin sabah derslerine aç geldiklerini fark edip, ücretsiz kahvaltı verilmesini sağlamış, aynı zamanda maddi güçlük yaşayan çocuklar için giysi evleri kurmuştu.Bursa’da tanınmış bir avukat olan Gökçadır, bu ilde çok etkin bir şekilde çalışıyor. Halen bine yakın üniversite ve 150 ortaöğretim öğrencisine burs verdiren Gökçadır, ana sınıfları açtı, gençlere sosyal sorumluluk dersleri verdi, yaz okulları organize etti.Yönetim kurulu yedek üyesi de olan Murat, tekstil fakültesi mezunu. Mesleğini icra etmeyen, hayatını derneğe adamış Murat’ın en önemli projelerinden biri Zeytinburnu’nda açtığı kütüphane oldu. Şube olarak TNT Ekspress’le beş yıldır Türkiye çapında evlerden ücretsiz teslim aldığı kitapları, ihtiyacı olan okullara ücretsiz dağıtıyor.Kandilli Kız Lisesi’nden mezun olan ve Saylan’ın en yakınındaki kişilerden biri olan Gülter, “Baba Beni Okula Gönder” gibi birçok projede ön saflarda yer alıyor. Saylan ile birlikte Anadolu’yu karış karış gezen ve dışarıdan gönüllü olarak çalışan Gülter, burs çalışmalarına da destek oluyor.Emekli öğretmen Varlık, aynı zamanda derneğin denetleme kurulu üyesi.Emekli öğretmen. Ana sınıfları projesinin sorumlusu. Türkiye’nin dört bir yanına kurulan ücretsiz ana sınıfları ve oyun parklarını fakir semtlerdeki çocukların hizmetine sundu.Emekli bankacı Aşlamacı, çalışkanlığıyla tanınıyor. Gençlik projeleriyle yakından ilgileniyor.Banka emeklisi Uğurel, Üsküdar’da 10 yıldır çalışıyordu.