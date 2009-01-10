Ergenekon’da adres skandalı

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün Tuncay Güney’in diye verdiği adreste, Yeni Şafak muhabiri Beyhan Yalçınkaya’nın kardeşi oturuyor



Savcı Zekeriya Öz,Tuncay Güney’e iletilmesi talebiyle Ergenekon soruşturması ile ilgili 37 soruyu Kanada adli makamlarına gönderdi. Ancak, Kanada adli makamlarına iletilen ve Güney’in ikamet ettiği belirtilen adreste, Yeni Şafak muhabiri Beyhan Yalçınkaya’nın kardeşi oturuyor.



Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün, Kanada’dan yaptığı açıklamalarla soruşturmayı yönlendiren Tuncay Güney’e yolladığı 37 soruda, adres skandalı yaşandı. Öz’ün Kanada adli makamlarına Güney’in Toronto’daki adresi olarak bildirdiği evde, Yeni Şafak Gazetesi’nin muhabirinin kardeşi yaşıyor. Kanada yetkili makamları Öz’ün verdiği adrese giderlerse, karşılarında Güney’i değil, Yeni Şafak Gazetesi’nin İstanbul adliye muhabiri Beyhan Yalçınkaya’nın kardeşi Ayhan Yalçınkaya’yı bulacaklar.



Resmi yazıda hata



Savcı Öz’ün düzenlediği, 15 Aralık 2008 tarihli ’Kanada Yetkili Adli Makamına’ başlıklı resmi belgede, Güney’in adresi "1388 Eglinton Ave. West Toronto - Ontario" olarak gözüküyor. Ancak burada, Yeni Şafak Gazetesi’nde çalışan muhabir Beyhan Yalçınkaya’nın kardeşi Ayhan Yalçınkaya yaşıyor. Adres, cadde üzerinde üç daireli bir binanın üst katına ait. Altta bir doktor muayenehanesi var.



Asıl evinde, mahkemelik



Güney’in, ödeyemediği kira yüzünden ev sahibiyle mahkemelik olduğu ve halen ikámet ettiği adresi, ise ’208 Finch Avenue - West Toronto’. Ev, Nazanin Shams adında İranlı bir doktora kayıtlı. Shams, bir ay önce görüştüğümüzde, Daniel T. Guney ismini kullanan Tuncay Güney’in Ocak başına kadar evden çıkacağını söylemişti. Ancak evin emlak işleriyle uğraşan Shams’ın kayınvalidesi Shahla Ashtari, Güney’in halen evi boşaltmadığını belirtti. Asthari, Güney’e çarşamba günü "Ne zaman çıkacaksın" diye sorunca "Yakında" cevabı almış. Yine net bir tarih vermemiş.



Toronto’dan tanışıyorlar



Ayhan Yalçınkaya ve Güney, Toronto’dan tanışıyorlar. Yalçınkaya, Toronto’da görüştüğümüzde, Güney’i iyi birisi olarak tanıdığını, başı sıkıştığında Güney’in kendisine hep yardım ettiğini söylemişti. Güney’in istihbarat işlerine olan merakından haberi var. Bu tür konularda aralarında bir diyalog olup olmadığını sorunca, olayları daha çok gazetelerden takip ettiğini söyledi. Güney’le iki dost gibi konuştuklarını, karışık konularda fazla görüşmediklerini anlattı.



Dünyayı dolaşıp Kanada’ya gelmiş



Yalçınkaya, Türkiye’den 7 yıl önce ayrılmış. Kanada’ya 2 yıl önce gelmiş ama daha evvel ABD, Yeni Zelanda gibi dünyanın başka ülkelerinde dolaşmış. Bir fabrikada iş bulunca da Toronto’da kalmaya karar vermiş. Savcı Öz’ün Güney’e sorularını yolladığı, Eglinton’daki evin kapı eşiğinde görüşürken, "Buradan da taşınacağım" dedi. Kanada’nın doğusundaki Montreal’e gideceğini söyledi. 26 yaşında, macera arayan bir genç görüntüsündeydi. Ablasıyla ilgili ise fazla bir şey konuşmadı. "Ben Tuncay’la tanıştığımda, ablam Yeni Şafak’ta işe girmişti" dedi sadece.



Yıllardır beklediği ilticayı sağlar mı



Savcı Zekeriya Öz’ün Kanada adli makamlarına yolladığı, Tuncay Güney hakkında soruşturma açıldığını gösteren belgenin en önemli sonucu, Güney’in Kanada’daki hukuki statüsüyle ilgili olabilir. Güney, 2004’ten beri Kanada’dan siyasi sığınma hakkı talep ediyor.



Baskıya kanıt olur mu



16 Haziran 2004 tarihli bir belgeye göre de "Ontario Yasal Yardım" bürosu kanalıyla yaptığı başvuruda, iltica isteğini "Türkiye’de baskı gördüğü" iddiasına dayandırıyor. Kanada, bu tür durumlarda mültecilere her zaman tolerans göstermesiyle bilinen bir ülke. Ancak Kanada makamları, avukatının talebi doğrultusunda en üst düzey gizlilikle görüştüğü Güney’in dosyasını, şimdiye kadar sonuçlandırmamıştı. Sığınma hakkı kabul edilsin diye Ergenekon soruşturmasının başından beri bu tür bir belge bekleyen ve gazetelere durmadan açıklamalar yapan Tuncay Güney’in, şimdi amacına ulaşma ihtimali doğabilir. Savcı Öz’ün Ergenekon’un en önemli ismi hakkında ilk gözaltıların üzerinden tam bir buçuk yıl geçtikten sonra başlattığı soruşturmanın belgesi Kanada’ya ulaştığında, Güney yıllardır beklediği sığınmayı alabilir. Ve bir buçuk yıldır yaptığı onca açıklama, kanıtlanamayan iddia, dile getirdiği suçlamadan sonra isterse Türkiye’ye bir daha dönmeyecebilir.