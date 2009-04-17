Ergenekon'da 8 tutuklama

Tutuklananlar

Karar açıklandı Haberal rahatsızlandı

'Emniyette sustuk'

12. dalga operasyonu

Ergenekon soruşturması kapsamındaki son operasyonda gözaltına alınan 39 zanlıdan 9'u tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal da, mahkemeye sevk edilenler arasında yer aldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına yaklaşık 2 saat ifade veren Haberal, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.Mahkemeye çıkarılan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Ferit Bernay, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Erol Manisalı, İşadamı Sadun Okyıltırık, ÇYDD Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Ecevit ve Ayşe Yüksel tutuklandı.Mahkeme, 68'liler Vakfı Genel Sekreteri Namık Kemal Boya'yı ise serbest bıraktı.Gözaltına alınan zanlılardan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, ÇYDD 2. Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli, Derviş Özçelik ve Fatma Nur Gerçel ise mahkeme tarafından daha önce serbest bırakılmıştı.Bu arada Prof. Dr. Haberal, mahkemenin tutuklama kararının ardından rahatsızlandı. Ambulansla adliyeye gelen sağlık ekibi, Haberal'a müdahalede bulundu. Bu sırada adliye önünde bekleyen bir grup ile içeriye giren sağlık görevlilerini görüntüleyen gazeteciler arasında arbede yaşandı.Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, görevde olan bir rektör, bir kurumun başı olarak, böyle bir tablo içerisinde adının geçmesine üzüldüğünü söyledi.Öztürk, ''3-4 gündür gerek Giresun Emniyet Müdürlüğü, gerekse de İstanbul Emniyet Müdürlüğü polisleri bize çok iyi ev sahipliği yaptı. Giresun halkının göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyorum. Giresun Üniversitesi, ilmin ışığında bundan sonra da aynı hizmeti vermeye devam edecektir. Bu geçen süre hizmet açısından kayıp olmuştur, buna üzülüyorum'' şeklinde konuştu.Prof. Dr. Öztürk'ün avukatı Faruk Öztürk de ''Emniyet aşamasında susma hakkımızı kullandık. Savcılıkta gerekli ifademizi verdik ve serbest bırakıldık'' dedi.Pazartesi günü yurt genelinde yapılan operasyonlarda 39 kişi gözaltına alınmıştı. Bu zanlılardan 8’i salı günü, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirilmiş ve savcılık sorgularının ardından sertbest bırakılmıştı.Dün de gözaltına alınan 31 kişi adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan 22'si serbest bırakılırken, 9'u tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.Son olarak bırakılan 5 kişi dışındaki serbest kalanlar şöyle: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zeytinburnu Şube Başkanı Sevtap Sema Murat, Ceren Ertürk, İpek Mavili, Özkan Akyol, Cihan Demirci, Osman Karaduman, Sibel Kannici, Ali Naci Kılıç, Recep Altan Eraslan, Ersin Aşlamacı, Eda Yakmaz, Şeyda Eşsiz, Ayşe Ezgi Dilek, Sibel Musaoğlu, Senem Kurşun, Bahriye Uğurel, Vahide Melis Yalçın ve Hasan Karaoğlu.