Ergenekon’da 7 asker ve 9 polis tutuklandı

İbrahim Şahin devlet dairesi gibi!

44 kişi tutuklu

Ergenekon operasyonunun 11. dalgasında gözaltına alınan 4 muvazzaf asker daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında teğmenler Emre Baltacı, Onur Özdemir ve Cihan Arık “silahlı örgüte üye oldukları” iddiasıyla 23 Ocak’ta tutuklanmıştı. Tutuklanan askerler Hasdal’daki Askeri Cezaevine gönderildi.Adliyeye sevk edilen aralarında Elazığ Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek’in de bulunduğu 9 Özel Harekatçı polis de tutuklandı. Elazığ Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek, Servet Kaynak, Fahri Süslü, Muhterem Bağcı, Bülent Güngördü, Mehmet Dalagan, Kenan Temur, Zerran Atik ve Kemalettin Balcı, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.Sanık polislerin avukatları Eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin ve Antalya’da gözaltına alınan Emniyet Amiri Servet Kaynak’ın müvekillerini arayarak resmi birimi kurduklarını anlattıklarını, bu yönde mesajlar gönderdiklerini anlattı.Avukatlar Şahin ve Kaynak’ın polislerden kimlik fotokopisi, fotoğraf ve kan grubu belgelerini istediklerini de savundu. (10. dalga operasyonda gözaltına alınan İbrahim Şahin ifadesinde Korgeneral Bekir Kalyoncu ve ‘Metin Paşa’ dediği bir kişinin kendisini aradığını ve terörle mücadelede oluşturulacak yeni yapılanmanın müsteşarlığının kendisine teklif edildiğini savunmuştu. Şahin 300 kişilik bir özel birim kurmak için S-1 başlığı altında bir liste hazırladığını anlatmıştı.)Soruşturma kapsamında, aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Kurmay Albay Cengiz Köylü, Kurmay Albay Mustafa Koç, Yarbay Mustafa Dönmez, Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı, Üsteğmen Muhammet Sarıkaya, emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan, gazeteci Tuncay Özkan ile 3’ü dün tutuklanan 6 teğmenin de yer aldığı 44 kişi tutuklu bulunuyor.Olayla ilgili tutuklanan ve aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyesi emekli Hakim Albay Tanju Güvendiren, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile İP Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever ile Prof. Dr. Yalçın Küçük ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın’ın da bulunduğu bazı kişiler ise tahliye edilmişti.Gözaltına alınan Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel, emekli Kurmay Albay İlyas Çınar, Kurmay Albay Cihandar Hasanhanoğlu, Deniz Binbaşı Erbay Çolakoğlu, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ve Emniyet Amiri Mehmet Engin Erkılınçoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişiler ise savcılık ve mahkemece serbest bırakılmıştı.Soruşturmanın tamamlanan kısmına ilişkin, aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de bulunduğu 41’i tutuklu 86 sanık hakkında açılan dava ise sürüyor.