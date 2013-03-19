Ergenekon'da 64 sanığa müebbet talebi

"Ergenekon" davasında mahkemeye sunulan mütalaada, “terör örgütünün varlığının tespit edildiği” vurgulandı. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Sinan Aygün, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve gazeteci Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu 64 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ergenekon davası mütalaasının tam metni



67'si tutuklu 275 sanıklı ''Ergenekon'' davasının 281. duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görüldü.

Duruşmaya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, gazeteci Tuncay Özkan ve emekli orgeneraller Hasan Iğsız ile Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 41 tutuklu sanık katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara GATA'da tedavi gören Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler, emekli tuğgeneraller Veli Küçük ve Levent Ersöz ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcıları Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Murat Dalkuş'un da katıldığı duruşmada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.



'Ergenekon'un varlığı sabit'



2 bin 271 sayfalık mütalaada ''Ergenekon terör örgütünün varlığının sabit olduğu anlaşılmıştır'' ifadesine yer verildi.

Mütalaada; aralarında eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ve gazeteci Tuncay Özkan’ın bulunduğu çok sayıda sanık için TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bu sanıkların Terörle Mücadele Kanunu'nun 5'inci maddesi uyarınca da cezalandırılmasını talep eden savcı, Yargıtay içtihatlarına göre bu sanıkların terör örgütü yöneticiliğinden cezalandırılmasına yer olmadığını kaydetti.

Tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün TCK'nın 312/1'inci maddesi gereğince bir kez, Danıştay saldırısına ilişkin ''adam öldürmeye azmettirmek'' suçundan bir kez, 4 kişiyi 'öldürmeye teşebbüs etmek'' suçlarından da 4 kez olmak üzere toplam 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı, Danıştay baskınının faili Alparslan Aslan için istediği cezayı da açıkladı: 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Sedat Peker, Emin Şirin ve Güler Kömürcü Öztürk’ün de 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Savcı, firari olan Bedrettin Dalan ve eski AKP milletvekili Turan Çömez’in aralarında olduğu 5 kişinin dosyasının ayrılmasını önerdi.

Savcı, 'Odatv' davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, mütalaada 5 kişinin beraat etmesinin istendiğini de bildirdi.



Ağırlaştırılmış müebbet



TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış hapis cezası istenen sanıklar şunlar:

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, emekli Orgeneral Şener Eruygur ve Orgeneral Nusret Taşdeler

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Gazeteci Tuncay Özkan

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz

Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu

Emekli Tuğgenerel Levent Ersöz

CHP milletvekilleri Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ve Sinan Aygün

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük

Odatv davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük

Cumhuriyet Savcısı, Alparslan Aslan'ın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalandırılmasını talep etti.



Şahin'in cezasına indirim



Öte yandan, mütalaada eski Özel Herekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in TCK'nın 312/1'inci maddesinden cezalandırılması istendi. Ancak sanığın akıl hastalığı nedeniyle cezasının 37.5 yıla indirilmesi talep edildi.



15 yıla kadar hapis istemi



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, bazı sanıklar için de değişik oranlarda hapis cezası istendi.

Aralarında Sedat Peker, Semih Tufan Gülaltay, Mehmet Bora Perinçek, Ali Yasak, Emin Şirin, Güler Kömürcü Öztürk ve Tanju Güvendiren'in de bulunduğu 96 sanığın TCK'nın 314/2'inci maddesi uyarınca ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçundan ceza verilmesi istendi.

Buna göre sanıkların 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.



Firari sanıkların durumu



Mütalaada, dosyasının ayrılması istenen eski MİT görevlisi Özel Yılmaz hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığı belirtildi.

Savcıya göre; haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Bedrettin Dalan, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Turan Çömez, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze'nin dosyası ayrılmalı.



Beraati istenenler



Mütalaada, Danıştay dosyası sanıkları Salih Kurter ve Süleyman Esen ile Ümraniye'deki gecekonduda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu evde kiracı olarak kalan Ali Yiğit'in beraatine karar verilmesi öngörüldü.

Mütalaada, dava açıldıktan sonra yaşamanı yitiren İlhan Selçuk, Engin Aydın ve Murat Özkan'ın da dosyalarının ölüm nedeniyle ayrılması talep edildi.

Yine Adem Uzun ve Erdal İrten'in de beraati istenilen mütalaada, Ayhan Parlak ve Oğuzhan Arslan hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığı kaydedildi.



Mahkemeden ret



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz yargılanan 19 sanık hakkında 'yakalama' kararı çıkarılmasını, 6 tutuklu sanığın da tahliyesini isterken, mahkeme, gece yarısına doğru açıkladığı kararda savcının isteğini reddetti.

Savcı Pekgüzel, aralarında Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, eski sendika yöneticisi Mustafa Özbek, Muhittin Erdal Şenel, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Prof. Dr. Erol Manisa, eski rektörler Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran ile Ferit Rıza Bernay ve Ferit İlsever'in de aralarında bulunduğu tutuksuz yargılanan 19 sanık hakkında yakalama kararı verilmesini talep etmişti.

Pekgüzel, mütalaasında tutuklu yargılanan Fatma Cengiz, Bülent Sarıkahya, Ulaş Özel, Oğuz Bulut, Mehmet Zekeriya Öztürk ve İbrahim Özcan'ın da tahliyesine karar verilmesini istemişti.