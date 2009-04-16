Ergenekon'da 6 kişi serbest

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 6 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen zanlılar sağlık kontrolünün ardından savcılarca sorgulanmaya başladı. Bu zanlılardan 6 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dün de 8 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı. 19 kişinin sorgusu ise devam ediyor.



Serbest bırakılanlar arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Zeytinburnu Şube Başkanı Sevtap Sema Murat da var.

