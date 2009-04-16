T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon'da 6 kişi serbest

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 6 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

16 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 6 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen zanlılar sağlık kontrolünün ardından savcılarca sorgulanmaya başladı. Bu zanlılardan 6 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dün de 8 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı. 19 kişinin sorgusu ise devam ediyor.

Serbest bırakılanlar arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Zeytinburnu Şube Başkanı Sevtap Sema Murat da var.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24