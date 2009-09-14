Ergenekon'da 4. iddianame geliyor!

İstanbul Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarının ardından başlatılan Ergenekon operasyonuyla ilgili olarak 4. iddianamenin hazırlanmasına başlandı. 4. iddianamede, 'İrtica ile mücadele eylem planı'nda imzası bulunduğu ileri sürülen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek ile emekli Orgeneral Çevik Bir'in de sanık olarak yer alması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 17 Temmuz 2009'da hazırlanan 3. iddianame teslim edildi. Görülmeye başlanan davanın ardından Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların 4. iddianameyi hazırlamakta oldukları öğrenildi. Poyrazköy kazıları ve bu kazılarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin iddianamede yer alacağı tahmin ediliyor. 4. iddianamede yer alacak isimlerin Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, avukat Serdar Öztürk, yarbay Ercan Kireçtepe, Deniz binbaşı Emre Onat, Deniz binbaşı Eren Günay'ın da olacağı öğrenildi. İddianamede Emekli Orgeneral Çevik Bir, MİT İstanbul eski Daire Başkanı Nuri Gündeş, İstek Vakfı Kurucusu Bedrettin Dalan, Yaşar Öz, Kürşat Yılmaz ve 28 Şubat sürecindeki sahte şeyh Ali Kalkancı'nın da sanık olarak yer alması bekleniyor.

Ergenekon soruşturması kapsamında 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen arama kararları doğrultusunda Poyrazköy Keçilik mevkiinde 21 Nisan'da başlatılan kazılara 28 Nisan Salı günü son verilmişti. Kazılarda şu malzemeler ele geçirilmişti: 15 adet dolu lav silahı, 6 adet boş lav silahı, 14 adet el bombası, 24 adet el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı madde, 7 adet hakem bombası, 3 adet gösteri bombası, 5 adet bubi tuzağı, 2 adet kullanılmış bubi tuzağı, 23 adet işaret fişeği, 45 adet sis bombası, 15 adet aydınlatma fişeği, 30 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 38 metre uzunluğunda saniyeli fitil, 3 bin 17 adet çeşitli çapta fişek ve 1 tane siyah renkli kamuflaj kremi tüpü.