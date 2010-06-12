'Ergenekon'da 3 yılda neler oldu?

T24 - Ergenekon davası, 12 Haziran 2007 tarihinde, Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki evde bulunan bombalar ile başladı. Aradan tam 3 yıl geçti.



Bu süre içinde Silivri’de kurulan özel mahkeme salonunda dava işlerken Çakmak Mahallesi’ndeki bu eve ne oldu? Bu sorunun cevabını aradığımızda ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Bombaların bulunduğu ev aslında Sivas’ta onlarca kişinin ölümüne neden olan Madımak Oteli ile aynı kaderi paylaşacak. Çünkü Çakmak Mahallesi’nde bombaların bulunduğu bina da kebabçı olmak üzere. 3 yıl boş kalan evde şimdi tadilat çalışmaları yapılıyor.



12 Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekonduda ele geçirilen el bombaları bulunduğuna dair bir telefon ihbarıyla başlayan süreç Türkiye’de çok şeyi değiştirdi



Türkİye’de Kuvvet Komutanları’ndan rektörlere, siyasetçilerden gazetecilere kadar çok önemli isimleri sanık sandalyesine oturtan Ergenekon soruşturmasında tam 3 yıl geride kaldı. İlk operasyon 12 Haziran 2007’de bir ihbarla başladı. İstanbul Ümraniye’de bir gecekondunun çatısında 27 adet el bombası ele geçirildi. Bombaların Cumhuriyet Gazetesi’ne atılanlarla aynı seriden olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin gözaltına alındı. 21 Ocak 2008’deki 3’üncü dalgada aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve avukat Kemal Kerinçsiz bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. 5. dalga 21 Mart 2008’de gerçekleşti. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ve İlhan Selçuk’un da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındı. 1 Temmuz 2008’de Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve emekli Orgeneral Şener Eruygur, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay gözaltına alındı.



Ergenekon soruşturmasında 7 Ocak 2009’daki 10’uncu dalga muvazzaf subaylara, generallere, yüksek yargı görevlileri ve akademisyenlere uzandı. Yalçın Küçük, YÖK eski başkanı Kemal Gürüz, MGK eski Genel Sekreteri Org. Tuncer Kılınç gözaltına alındı. Ayrıca eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun evinde ve Bedrettin Dalan’a ait Yeditepe Üniversitesi ile İstek Vakfı’nda arama yapıldı. Daha sonraki operasyonlarda Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal ve birçok rektör ve akademisyen gözaltına alındı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği şubeleri arandı. Başkan Türkan Saylan’ın evinin aranması büyük tepki yarattı.





Son dalga hukukçulara



Ergenekon operasyonunda son dalgada hedef hukukçular oldu. 1 Haziran 2010’da ’Ergenekon’da yargılama sürecini etkilemeye yönelik faaliyetleri olduğu’iddia edilen kişilere yönelik 15 adrese operasyon düzenlendi. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın evi de operasyon kapsamında arandı.





Yıldırım ve Demirtaş 3 yıldır tutuklu



Haziran 2007’de başlayan Ergenekon operasyonu 3’üncü yılını doldururken, Oktay Yıldırım ve Mehmet Demirtaş bu sürecin tamamını tutuklu geçirdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin uzun tutukluluk sürecine ilişkin eleştirilere AİHM kararlarıyla yanıt verdi:



“AİHM, her davanın şartlarına göre bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Cesky-Çek Cumhuriyeti davasında, kovuşturmanın çeşitli aşamaları uzun sürse de başvuranın suç işlediğine dair makul şüphenin olduğunu ve kaçma tehlikesi bulunduğuna dair yeterli gerekçelerin mevcut bulunduğunu tespit ederek, 3 yıl 3 ay süren tutukluluk süresini uzun olarak nitelememiştir. Davaların makul süre içinde görülmesi şartı, her davanın özel koşullarına göre değerlendirilmelidir.”





5 kişi hayatını kaybetti



Ergenekon davasının devam ettiği 3 yıl içinde 5 kişi davanın sonucu göremeden hayatlarını kaybetti. Bunlar Prof. Dr. Türkan Saylan, Kuddusi Okkır, Prof. Dr. Uçkun Geray ve Erhan Göksel.







