Ergenekon'da 3 yeni sanık

Mustafa Balbay, Neriman Aydın ve Levent Ersöz’ün ikinci Ergenekon iddianamesinde sanık olarak yer aldığı ifade edildi.





Ergenekon soruşturmasına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, çok sayıda gizli tanık bulunduğu ve bu gizli tanıkların bazılarının Türkiye’de yıllardır faaliyet gösteren terör örgütlerinin cezaevlerinde tutuklu bulunan üyeleri olduğu öğrenildi.



Gönüllü olarak gizli tanıklık yapan kişilere ilk iddianamede olduğu gibi kodlar verildiği kaydedildi. Ayrıca, iddianamede “Sarı kız", “Ay ışığı" ve “Eldiven" isimli darbe iddialarının yer aldığı öğrenildi. İddianame, Zirve Yayınevi cinayeti ve Gazi Mahallesi olaylarına değinildiği, Üzeyir Garih ve Hrant Dink cinayetlerinin ise yer almadığı örenildi.



Tahliye olan iki muvazzaf subayın örgüte üye olmakla suçlandığı, öte yandan Mustafa Balbay, Neriman Aydın ve Levent Ersöz’ün iddianamede sanık olarak yer aldığı ifade edildi. 12 kişinin örgüt yöneticisi olmakla suçlandığı iddianamede, Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürüldü.



Örgütün, Hizbut Tahrir ile bağlantılarına da değinilen iddianamede Tuncay Güney’in ifadelerinin de yer aldığı kaydedildi.





