-ERGENEKON'DA 3 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 18.02.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten savcılar tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Yalçın, Pehlivan ve Terkoğlu'nun sorguları tamamlandı. Mahkeme, bu 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Bu kişilerle birlikte adliyeye sevk edilen editör Ayhan Bozkurt, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.