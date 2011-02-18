T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERGENEKON'DA 3 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

18 Şubat 2011 09:10

-ERGENEKON'DA 3 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 18.02.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten savcılar tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Yalçın, Pehlivan ve Terkoğlu'nun sorguları tamamlandı.   Mahkeme, bu 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi.  Bu kişilerle birlikte adliyeye sevk edilen editör Ayhan Bozkurt, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24