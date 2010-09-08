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ERGENEKON'DA 3 TAHLİYE İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2010 02:07

-ERGENEKON'DA 3 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Çavdar, Zerrar Atik ve Fahri Süslü'nün tahliyesine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen ara sonrasında sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, heyete başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, verilen yazılı ve sözlü talepler ile savcılığın taleplerinin celse arasında değerlendirilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimalini ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak, 20 aydır tutuklu olan polis memurları Murat Çavdar ve Fahri Süslü ile özel harekatçı Zerrar Atik'in tahliyesine karar verdi. Bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, diğer tutuklu 33 sanığın bu hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'a erteledi.

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