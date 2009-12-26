Ergenekon'da 3 tahliye

T24 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Birol Başaran, Süleyman Solmaz ve Teğmen Melih Yüksel'in tahliyesini kararlaştırdı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme heyetince alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı.



Buna göre mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak, tutuklu sanıklar Birol Başaran, Süleyman Solmaz ve Teğmen Melih Yüksel'in tahliyesine karar verdi.



Tahliye yönünde oy



İkinci ''Ergenekon'' davasında Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Mustafa Özbek'in de aralarında bulunduğu 8 sanığın, ''tutuklamadan beklenen gayenin sağlanmış olması'' gerekçesiyle tahliye edilmeleri yönünde oy kullandığı görüldü.



Mahkeme heyeti, Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak, dosyadaki sanıklara ait ayrıntılı telefon dökümlerinin CD ortamında gönderilmesinin istenmesine karar verdi.



Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, sanıkların savunma aşamasına geçilmiş olması nedeniyle hak ihlaline sebebiyet verilmemesi bakımından, soruşturma aşamasında sanıklardan ele geçirilen ve halen incelemesi devam eden, ancak mahkemeye ulaşmayan tüm yazılı ve dijital incelemeler hakkında ayrıntılı rapor düzenlenerek gönderilmesini talep eden mahkeme heyeti, yine aynı kurumdan, sanıkların el konulan ancak varsa emanete aldırılmamış eşyaları hakkında ayrıntılı rapor gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı.



Tutuklu sanık İbrahim Şahin'den ele geçirildiği iddia edilen el yazılı belgeler üzerinde, yazı örneklerinin alınarak bilirkişi incelemesi yaptırılmasını karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Haberal'ın avukatının talebi doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne yeniden yazı yazılmasına karar verdi.



Yurt dışına çıkış yasağı



Mahkeme heyeti, tahliyelerine karar verilen Birol Başaran, Melih Yüksel ve Süleyman Solmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.



Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, tutuklu sanıklar Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyetleri, mevcut delil durumları, tespit olunan savunmalarındaki anlatımlar, toplum içerisindeki konumları, isnat edilen suç vasıflarının değişme ihtimalleri, tutuklamadan beklenen gayenin sağlanmış olması, bu aşamadan sonra kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmaması, gerekirse haklarında adli kontrol uygulamasının düşünülebileceği dikkate alınarak, tahliye edilmeleri yönünde oy kullandığı görüldü.



Başkan Şengün'ün, tutuklu sanık Mustafa Özbek'in de isnat olunan suçların vasıf ve mahiyetleri, dosyadaki mevcut delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali, toplum içerisindeki konumu, bu aşamadan sonra kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmaması, tutuklamadan beklenen gayenin sağlanmış olması, sanığın yaşı ve gerekirse hakkında adli kontrol uygulamasının düşünülebileceğini dikkate alarak, tahliye edilmesi yönünde oy kullandığı gözlendi.



Şengün, diğer tutuklu sanıklar Mustafa Koç, Kenan Temur, Emre Baltacı, Mehmet Dalagan ve Ali Oktay Şahbaz'ın da benzer gerekçelerle tahliye edilmeleri yönünde görüş bildirdi.



Mahkeme heyetinin diğer iki üyesinin oylarıyla tutukluluk hallerinin devamına karar verilen bu 8 sanıkla birlikte ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında 45 tutuklu sanık kaldı.



İkinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması, 11 Ocak Pazartesi günü saat 09.30'da yapılacak.

