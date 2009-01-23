Ergenekon'da 3 tahliye

"Ergenekon" davasının 11 aydır tutuklu bulunan sanıkları Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer ve emekli Astsubay Orhan Tunç'un tahliyesine karar verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Köksal Şengün alınan kararları açıkladı. Başkan Şengün, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirilen süre ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak tutuklu sanıklardan Muammer Karabulut, Vedat Yenerer ve Orhan Tunç'un tahliyelerine karar verildiğini belirtti.



Mahkeme, bu sanıklara yurt dışına çıkış yasağı konulmasını karara bağladı. Karabalut, Yenerer ve Tunç, 26 Şubat 2008 tarihinde tutuklanmışlardı. Mahkeme heyeti duruşmayı 26 Ocak Pazartesi saat 09.30'a erteledi.



3 askeri personel tutuklandı



Bu arada ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 3 askeri personel, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim ve savcıların kullandığı ön kapıdan adliyeye alınan askeri personelin Ergenekon savcılarının bulunduğu 3. kata çıkarıldı. Savcılık tarafından sabah saatlerinde başlayan sorgulama akşam saatlerinde sona erdi. Burada sorguları tamamlanan teğmenler, Şırnak'ta görevli Teğmen Emre Baltacı, Tuzla'da görevli Jandarma Teğmen Onur Özdemir ve yine Tuzla'da görevli Teğmen Cihan Arık çıkartıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak Hasdal'daki askeri ceza evine gönderildi.



