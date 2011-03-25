-ERGENEKON'DA 3 İTİRAZA RET İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itirazlar reddedildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Yalçın Küçük, yazar Doğan Yurdakul ve Sait Çakır tarafından tutukluluğa yapılan itirazlar, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, Küçük, Yurdakul ve Çakır'ın itirazını reddetti. Mahkemenin red kararının gerekçesinde, şüphelilerinin kaçma şüphesinin bulunduğuna yer verdiği öğrenildi.