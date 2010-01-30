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Ergenekon'da 3 isim tahliye oldu

30 Ocak 2010 12:11

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Muhammet Yüce, Ümit Gürses ve Habip Ümit Sayın'ın tahliyesine hükmetti.
     
Mahkeme Heyeti, sanık avukatlarının taleplerini yaklaşık 1,5 saat süren arada değerlendirdi. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, sanıklar ve avukatları tarafından bu haftaki oturumlarda yazılı ve sözlü olarak yapılan talepler konusunda celse arası karar verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
     
Dosya kapsamı, delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali ve yatılan süreler dikkate alınarak, Muhammet Yüce, Ümit Gürses ve Habip Ümit Sayın'ın atılı suçlardan bihakkın tahliyelerine karar verildiğini bildiren Şengün, bu kişiler hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmasına hükmedildiğini kaydetti.
     
Öte yandan, sanıklardan Mehmet Demirtaş, İsmail Yıldız, Muzaffer Şenocak, Mehmet Zekeriya Öztürk, Kemal Kerinçsiz, Hayrettin Ertekin, Hüseyin Görüm, Erkut Ersoy ve Selim Akkurt'un tahliye istemini oy çokluğuyla red eden mahkeme heyeti, bu sanıkların karara İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz hakları bulunduğunu anımsattı.
     
Duruşma, 22 Şubat Pazartesi gününe bırakıldı.

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