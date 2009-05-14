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Ergenekon’da 3 gözaltı daha

Ergenekon soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri, esi bir SAT komandosu.

14 Mayıs 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri, Reina’nın güvenlik biriminde çalışan eski bir SAT komandosu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, polis ekipleri, soruşturma kapsamında Beykoz'da gerçekleştirilen kazıda çıkan silah ve mühimmatla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren bu kişilerden ikisinin emekli asker, diğerinin de Ortaköy'deki Reina isimli eğlence merkezinin özel güvenlik biriminde çalıştığı belirtilen eski bir SAT komandosu olduğu öğrenildi.

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