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Ergenekon'da 3. buluşma günü

86 sanıklı davanın 2 bin 455 sayfalık iddianamesinin okunup okunmayacağı sorusunun cevabını bugün mahkeme verecek.

27 Ekim 2008 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 46 sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek.

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek in de aralarında bulunduğu 46 sı tutuklu 86 sanığın yargılandığı Ergenekon davasının 3. duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi ndeki duruşma salonunda saat 10.00 da başlayacak.

Davanın bir önceki duruşmasında sanıkların tamamının birlikte yargılanmasına karar verilmesi nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, başka davalar kapsamında tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanıkları Sedat Peker ve Semih Tufan Gülaltay dışındaki diğer 38 tutuksuz sanığı gazete, televizyon ve haber ajansları aracılığıyla duruşmaya davet etti.

Bu tutuksuz sanıklar, Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) 252. maddesinin, Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılmaması hallerinde, işin ivediliğine göre basın veya diğer kitle iletişim araçlarıyla tebligat yapılar hükmünü düzenleyen (h) bendi uyarınca mahkemeye çağrıldı.

Duruşmaya gelmeleri halinde, aralarında Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk ile eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Yalçın Alemdaroğlu ve İP Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever in de olduğu tutuksuz 40 sanığın kimlik tespit işlemi yapılacak.

Duruşmada daha sonra, önceki oturumlarda bazı sanık ve avukatlarının iddianamenin satır satır okunması yönünde talepte bulunmaları dolayısıyla iddianamenin okunması bekleniyor.

Öte yandan, Köksal Şengün başkanlığındaki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi nin, iddianameyi hazırlayan 2 savcı, sanıklar, avukatlar ve izleyicilerin hazır bulunacağı duruşma salonunun iç salonunda yoğunluk oluşması halinde, daha önceden duruşmayı bu salondan izlemelerine izin verilen 6 haber ajansından birer muhabiri bu bölüme almayabileceği ifade ediliyor.

Bu durumda haber ajanslarının muhabirleri ile diğer basın kuruluşlarının temsilcileri, davayı, duruşma salonundan sayılan ve iç salonun bitişiğinde yer alan dış salondaki LCD ekrandan canlı olarak izleyecek.

Davada, her duruşmanın ardından oturumlarda yapılan konuşma ve beyanlar ile mahkemece alınan ara kararlar gibi gelişmeler tutanak haline getiriliyor.

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