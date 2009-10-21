Ergenekon'da 26 kişi tahliye oldu!

Ergenekon ana davasının 20 Ekim 2008’de 46 tutuklu sanıkla başlayan ilk duruşmasından bugüne kadar yapılan 117 oturum sonunda, biri Danıştay sanığı olmak üzere toplam 26 kişi tahliye oldu



“5 dalga” operasyon sonucunda aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün de bulunduğu 46 kişi tutuklanmıştı. İlk tutuklamalardan yaklaşık 13 ay sonra ilk iddianame tamamlandı ve 46’sı tutuklu 86 sanık hakkında dava açıldı. Davaların ilk duruşması 20 Ekim 2008’de yapıldı.

Ergenekon davasının 3 Ağustos’ta yapılan 102. oturumunda, Ankara’daki Danıştay saldırısı davasıyla Ergenekon davası birleştirildi.



Danıştay davasından biri tutuksuz 8 sanık geldi. Böylece birinci Ergenekon davasında yargılanan sanık sayısı 94’e çıktı. 117 duruşma sonunda biri Danıştay davasının sanıklarından olmak üzere toplam 26 sanık tahliye edildi. Böylece 1. Ergenekon davasında 27 tutuklu sanık kaldı.



Önceki gün Kahraman Şahin, Erol Ölmez ve Ümit Oğuztan’ın tahliye edildiği oturumda, 9 kişinin tahliye talebi ise reddedildi.