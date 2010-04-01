Ergenekon'da 23 No'lu ajandanın sırrı

T24 - Ergenekon operasyonları kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda 'İkinci Yeşil' olarak bilinen Osman Gürbüz'de ele geçirilen ajandada emniyet müdürlerinden alay komutanlarına, savcılardan müsteşar muavinlerine kadar yüzlerce kişinin telefon numaraları çıktı.



12 Mart 1995'te 17 kişinin ölümü ile sonuçlanan Gazi katliamının kilit isimlerinden olduğu iddia edilen Gürbüz'den ele geçirilen ve 23 numaralı küçük telefon fihristinde Yargıtay Onursal Başkanı Vural Savaş ve HSYK üyesi Ali Suat Ertosun'un ad ve telefonları da bulunuyor. Ertosun için Adalet Bakanlığı Başmüfettişi olarak not düşülürken İzmir ve İstanbul'a kayıtlı iki sabit telefonunun numaraları da yazılmış. Mavi kaplı telefon defterinde ise Yargıtay Onursal Başkanı Vural Savaş'ın ismi de yer alıyor. Osman Gürbüz'ün defterinde Vural Savaş'ın kullandığı 0533...numarası kayıtlı olarak gözüküyor.





406 sayfa telefon kaydı



Ergenekon operasyonunda tutuklananlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Osman Gürbüz'ün Antalya Şirinyayla ve Yeşilbahçe mahallelerindeki ev ve işyerinde yapılan aramalarda birçok dokümana el konulmuştu. Gürbüz'ün evinde çıkan üç ajandada ilginç isimler ve bilgiler ortaya çıktı. Ajandaların telefon fihristlerinde, emniyet müdürlerinden alay komutanlarına, savcılardan müsteşar muavinlerine kadar 406 sayfa telefon kaydı bulunuyor.





Asker ve polis telefonları



SoruŞturmanIn yürütüldüğü İstanbul Emniyeti'ndeki incelemelerde 23 numaralı ajandada bazı kamu görevlilerinin isimleri şöyle geçiyor; Akın amir, Hacı Ali polis, Mustafa A. müdür, Develi Jandarma, Develi Adliye, Yüzbaşı Ahmet, Astsubay Özkan, Kurmay Binbaşı, Salim Ö., Balat'la ilgili Mesut Y., Burak Terör, Behçet Müdür, Ergun cinayette, Başçavuş Hikmet D., İsmail Ç. daire başkanlığı, istihbarat müdürü Selahattin D.





Ses kaydı ortalığı karıştıracak



Dailymotion video paylaşım sitesinde Dursun Çiçek'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayımlandı. Kayıtta Deniz Baykal ile görüşüldüğü iddiası yer alıyor. İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın Jandarma Kriminal'e ikinci kez gitmesinin hemen öncesinde geçtiği anlaşılan konuşmalarda, Dursun Çiçek konuştuğu kişiden Jandarma Kriminal raporuyla ilgili aracılık yapmasını istiyor. Dursun Çiçek ses kaydında 'atılan iftirayı' temizlemek için ordu ile hesaplaşmak zorunda kalacağından da bahsederek, Genel Kurmay Başkanı ile İkinci Başkan'a duyduğu kırgınlığı dile getiriyor.





