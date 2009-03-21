Ergenekon’da 2 tutuklama

Silopi’de gözaltına alındıktan sonra İstanbul’da adliyeye çıkarılan 6 kişiden 2’si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.





Ergenekon" soruşturması kapsamında, Silopi'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da adliyeye çıkarılan 6 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten savcılarca sorgulanan K.S. ve R.E, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.



Adliye çıkarılan, R.A, İ.E, S.D. ve L.G. ise savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan H.S'nin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde serbest bırakıldığı öğrenildi.

