-ERGENEKON'DA 2 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan polis memuru Aydın Bıyıklı ile yazar İklim Bayraktar, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen yazar İklim Bayraktar ile polis memuru Aydın Bıyıklı ile ilgili işlemler tamamlandı. Bayraktar ve Bıyıklı, daha sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan içeri alınan İklim Bayraktar ile Aydın Bıyıklı'nın, soruşturmayı yürüten savcı Zekeriya Öz'e ifade vermesi bekleniyor. Bu arada, adliye kapısından içeri girerken bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine Aydın Bıyıklı, ''Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum'' dedi.