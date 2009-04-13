Ergenekon’da 12. dalga

Yazdır Karakter boyutu Ergenekon soruşturması kapsamında başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok ilde yeni dalga operasyonlar başladı.



Ankara'da Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haberal'ın evi, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, Kanal B, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Saylan’ın evi, ÇYDD genel merkezi ve şubeleri ile Kızılcahamam'daki Patalya Otel'de arama yapılıyor. 18 ilde toplam 50 kişi hakkında yakalama ve gözaltına alınma kararının olduğu bildirildi



Ergenekon’un yeni dalgası ilk olarak Başkent Üniversitesi’nin kurucusu ve Rektörü Mehmet Haberal'ın evinde ve Kanal B televizyonunda yapılan aramalarla duyuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Mehmet Haberal ve Kanal B televizyonunda eş zamanlı arama başlatıldı. Kanal B'deki aramada bilgisayar hard disklerin kopyalarının alındığı bildirildi.



Haberal'ın evindeki 2 saat sürdü



Haberal'ın evinin bulunduğu Çayyolu Mutlukent 11. Cadde'deki arama nedeniyle evin bulunduğu cadde jandarma ekiplerince araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Haberal’ın evinde yapılan aramanın 2 saat sürdüğü, ardından teslim tutanağı düzenlendiği bildirildi. Haberal’ın evinde el konulan belgeler arasında katıldığı televizyon programlarına ait kayıtların yanı sıra birkaç kişisel dosyadan oluştuğu belirtildi. Haberal'ın bilgisayar hard disklerinin kopyalandığı ve dizüstü bilgisayarına da el konulduğu bildirildi.



‘Haberal hastalarının durumunu merak etti’



Haberal, aramalar sırasında polis memurlarına, ameliyat saati gelen ve ameliyat ettiği hastalarının olduğunu ve onların durumuyla ilgilenmesi gerektiğini de ifade ettiği öğrenildi. Ancak polisin, böyle bir izin veremeyeceklerini belirttikleri kaydedildi.



'Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışmıyor'



MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın Haberal'ın evinde olduğu, Başkent Üniversitesi çalışanlarının da servis araçlarıyla evin bulunduğu sokağın girişine geldikleri görüldü. Haberal işlemlerin tamamlanmasından sonra evden çıkarılırken, çevrede toplananların alkışlı protesto eyleminde bulunduğu gözlendi. Haberal, adliyeye getirilişinde, "Yapılanlar Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışmıyor" dedi.



Haberal ve Hilmioğlu gözaltında



Bu arada, operasyon kapsamında eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.



Kampus girişinde sıkı kontrol



Kanal B televizyonunun da içerisinde bulunduğu Başkent Üniversitesi Kampüsü girişinde üniversiteye ait özel güvenlik görevlileri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.



Kontrol noktasına gelip Başkent Üniversitesi barkotu bulunmayan araçlar kampüse alınmıyor.



Bu arada, televizyonda süren aramaları takip etmek için gelen basın mensupları da kampüse alınmadı.



Yayın akışına müdahale yok



Kanal B televizyonu yetkilileri ise emniyetten yayın akışına müdahale edilmeyeceği bilgisinin geldiğini ifade etti. Yetkililer, televizyona yayın akışını sürdürebilecek sayıda eleman alındığını bildirdi.



Üniversite ve Patalya Otel’de aranıyor



Ergenekon soruşturması kapsamında Başkent Üniversitesi Rektörlüğü ve Kızılcahamam'daki Patalya Otelde de arama yapılıyor.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başkent Üniversitesi Rektörlük binası ile Kızılcahamam'daki Patalya Otelde de arama yaptığı öğrenildi.



Bu arada Başkent Üniversitesi senatosunun acil toplantı kararı aldığı bildirildi.



Saylan’ın evi aranıyor



ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan’ın evinde, ÇYDD genel merkezi ve şubelerinde de arama yapıldığı bildirildi.

Prof. Dr. Saylan'ın Beşiktaş Arnavutköy Beyazgül Sokak'taki evine, sabahın erken saatlerinde gelen çeşitli şubelere bağlı polisler, arama çalışması başlattı. Prof. Dr. Saylan, kendisine cep telefonundan ulaşan AA muhabirine evinde arama yapıldığını doğruladı.



ÇYDD merkez ve şubeleri



ÇYDD'nin genel merkezi ve tüm şubelerinde de sabah polis arama başlattı. Şube merkezlerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri aramaları sürdürüyor



Eski Rektör Yurtkuran'ın evinde arama



Bursa’da ise Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Vekili ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eski Rektörü Prof.Dr. Mustafa Yurtkuran'ın evinde bu sabah polis arama başlattı.



OMÜ Rektörü’nün evi de aranıyor



Ergenekon" soruşturması kapsamında eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay'ın evinde arama yapılıyor.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, Prof. Dr. Ferit Bernay'ın OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki lojmanlarda bulunan evine gelerek aramalara başladı.



İki dönem OMÜ Rektörlüğü yapan Prof. Dr. Bernay, halen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev alıyor.



Operasyonu Çolakkadı yönetiyor



Arama ve operasyonlar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. maddesi uyarınca özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı'nın koordinasyonunda "Ergenekon" soruşturmasını yürüten 5 savcının talebi ve özel yetkili mahkemenin kararıyla gerçekleştiriliyor.