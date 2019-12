Ergenekon'da 10. dalga

Ünlü isimler gözaltında



CHP'li vekiller: Gözaltılar utanç verici

28 Şubat'ın kritik isimleri gözaltında

Yön’den Ergenekon’a Yalçın Küçük

Küçük'ün hakkında yakalama emri var

Tüm CD'lere el konuldu

'Bu bir diktatörlük'

Bütün notlarına el kondu



CHP'li vekillerden Gürüz'e destek



Kanadoğlu'nun evi arandı

Yarbay Dönmez'in evinde el bombaları bulundu

Dalan: Yurtdışındayım, döneceğim

İzmir'de iki gözaltı

Sivas



“Ergenekon” soruşturması kapsamında aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 12 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlar sonucu yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında eski Prof. Yalçın Küçük, eski YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz, 2. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Kemal Yavuz, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, eski Genelkurmay Hukuk Müşaviri emekli tümgeneral Erdal Şenel ve gazeteci Engin Aydın da var.Şahin, Susurluk Davası’nın önemli sanıkları arasında yer aldı. Adı Ömer Lütfü Topal cinayetine de karışan Şahin'in, Susurluk skandalının önemli isimlerinden Abdullah Çatlı’nın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Yargılandığı Susurluk davasında 6 yıl hapis cezası alan Şahin, geçirdiği trafik kazası sonrası bilincini yitirdiği gerekçesiyle dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından cezası affedildi.Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ın da gözaltına alındı. Kılınç'ın evinde yapılan aramada askeri savcı da bulundu. Orgeneral Kılınç, 28 Şubat sürecinde MGK Genel ekreteri olarak görev almış ve açıklamaları ile belli kesimlerin tepkilerine neden olmuştu.“Ergenekon” soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi “yakalama, arama ve inceleme” kararı verdi.Karar çerçevesinde, polis ekipleri 12 ilde eş zamanlı olarak adresleri belirlenen kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıyor.Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların talimatıyla sabah erken saatlerde Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün İstanbul ve Ankara'daki evlerine aynı anda baskın düzenlendi. Küçük'ün, Ankara'daki Karakusunlar Öncü Sitesi'nde bulunan evine giden polisler, bilgisayarla bazı belgelere el koydu.Prof. Dr. Küçük'ün evindeki arama, sabah saat 07.30 sıralarında başladı. Arama işlemi sırasında Küçük'ün de evinde olduğu ifade edildi.Polis ekiplerinin araması sürerken, Küçük'ün evine gelen avukatı Dursun Ermiş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermiş, polis ekiplerinin, Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin “yakalama, arama ve inceleme kararı” çerçevesinde arama başlattığını söyledi.Aramanın devam ettiğini anlatan Ermiş, Küçük'ün kitapları, CD'leri ve evdeki her şeyin incelendiğini belirtti.Ermiş, “Aramadan sonra ne yapılacak” sorusunu, “Yakalama emri var. İstanbul'a götürülecek. 7 aydır zaten aleyhine bir kampanya vardı. Kampanya sonuç verdi. Ergenekon soruşturmasına dahil edildi” diye yanıtladı. Avukat Ermiş, Yalçın Küçük'ün durumunun iyi olduğunu kaydetti.Küçük'ün bir diğer avukatı Gök ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İstanbul 9. Ceza Dairesi'nin arama ve yakalama izniyle Ankara'daki arkadaşlarımız arama yapıyorlar. Küçük'ün mütevazi ve adeta kitap deposu gibi olan evini polisler araştırıyorlar. Tüm DC ve dokümanlara el koyuyorlar. Yasal olarak hard disklerin ve CD'lerin bir kopyasının bize verilmesini istedik. Yalçın Küçük son derece moralli ve polislere de yardımcı oluyor. Sayın Küçük neden böyle bir araştırma yapıldığını anlamakta zorlanıyor. Sanırım araştırma 2 saat daha sürecek. Küçük'ün yaptıklar ı ortada. Ergenekon'la ilgili herhangi bir şeyinin olması mümkün değil'' dedi.Polis, Küçük'ün İstanbul Balat'taki evinde de arama yapıyor. Çilingir yardımıyla eve giren polis, burada da bazı belgelere el koydu.Küçük'ün Ankara'daki evinde bulunan CD'lere ve bilgisayara el kondu. Küçük'ün evindeki belgeler kolilerle çıkarıldı. 5 saatlik polis araması bitti. Yalçın Küçük, Emniyet'e götürülüyor. Hakkında 7 aydır arama emri bulunan Küçük'ün İstanbul'a getirileceği öğrenildi.Küçük, kollarına giren iki polis eşliğinde evinden çıkarıldı. Küçük’ün Karakusunlar semtindeki evinin önünde bekleyen çok sayıda gazeteci, Küçük’ün evden çıkarılması sırasında görüntü almak istemeleri nedeniyle bir kargaşa yaşandı. Polis Küçük’ü apar topar polis arabasına bindirerek Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Küçük’ün buradan İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.Yalçın Küçük, gazetecilerin “neden gözaltına alındınız?” sorusuna, “Efendim bütün televizyonlarda var neden olduğu. Yazılı...” diye yanıt verdi.Küçük, “Ergenekon ile nasıl bir bağınız var?” şeklideki soru üzerine “Onu öğreneceğim, ben de öğreneceğim. Ben bütün diktatöryalarda gözaltına alınırım. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, bu dönemde de alınırım. Bu, benim mesleğimin bir parçasıdır, bu kadar” dedi.Küçük'ün avukatı Dursun Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada ''Bütün el yazıları, notları, hard diskleri, yüzlerce sayfalık notlarına el kondu. Ergenekon kapsamında Ankara Emniyeti'ne götürülüyor. Oradan İstanbul'a götürülecek. AKP'nin 7 aydır kampanya sonucunda Küçük gözaltına alındı. Yalçın Küçük'ün Ergenekon'la bağlantısı yok. 12 polis bütün evi didik didik aradılar. Ergenekon Ergenekon olmaktan çıktı. Küçük de Ergenekon örgütü bünyesinde faaliyet göstermekten gözaltına alındı'' dedi.Ankara'daki evinde arama yapılan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz de gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Gürüz'ün evinden bir bilgisayar kasası, bir diz üstü bilgisayar ve dört poşet belge çıkardığı görüldü.Bu arada, Gürüz'ün evine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile milletvekilleri Nesrin Baytok ve Nur Serter geldi.Gürüz'ün evinde yapılan aramada, cep telefonunun da polisler tarafından alındığı bildirildi. Gürüz'ün bilgisayarına yedeklenmeden el konulduğu iddia edildi.Sabah saatlerinde Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun da gözaltına alındığı ve Ankara'daki evinin arandığı iddia edildi. Ancak bir açıklama yapan Kanadoğlu, gözaltı ve arama haberlerini yalanladı. Kanadoğlu, "Ne arama yapıldı ne de gözaltına alındım. Şu anda evimde oturuyorum" dedi.Öğle saatlerinde ise polis ve jandarma ekipleri Kanadoğlu'nun evine giderek, arama yapmaya başladı. Kanadoğlu'nun Ayvalık'taki iki evinde de arama yapıldığı belirtildi. Sabih Kanadoğlu'yla ilgili hukuki sürecin ev aramasıyla sınırlı kalacağı öğrenildi.Ankara'daki operasyonlarda yarbay Mustafa Dönmez de gözaltına alındı.Adapazarı'ndaki 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda görev yaparken geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı'na atanan yarbay Mustafa Dönmez'in bu sabah Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.Yarbay Dönmez'ın Sakarya'nın Sapanca İlçesi Kadıpınar Köyü'ndeki evinde jandarma ve polis ekipleri bugün öğle saatlerinde arama yaptı. Aramalarda ilk belirlemelere göre 22 el bombası, 100'ü aşkın mermi, 1 Kalaşnikof tüfek, 4 tabanca bulundu.Ayrıca Muhammet Sarıkaya adlı bir muvazzaf subayın da gözaltına alındığı bildirildi.Aynı saatlerde İstanbul'da eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın sahibi olduğu Acıbadem'deki İstek Vakfı ile Yeditepe Üniversitesi'ne de baskın yapıldı. Polislerin her iki yerde araması sürüyor.Ergenekon soruşturması çerçevesinde İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi’nde emniyet yetkilileri arama yaparken, Bedrettin Dalan’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu öğrenildi.Dalan, soruşturma çerçevesinde küçük oğlu ve bir arkadaşının gözaltına alındığını öğrendiğini belirterek, Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Ocak ayı sonunda Türkiye’ye dönmeyi düşündüğünü belirten Dalan, ancak soruşturmanın ortaya çıkması nedeniyle en kısa zamanda Türkiye’ye döneceğini söyledi.Dalan, “Polisler gelmiş, arama yapılıyor. Küçük oğlumu ve bir arkadaşımı gözaltına almışlar.. Bu ay sonunda dönmeyi düşünüyordum. Her şeyin gözünde bir şeyler oluyor Türkiye de. İki yıldır hukuk adına bir takım yanlışlıklar oluyor” diye konuştu.İstanbul'da emekli albay İlyas Çınar da gözaltına alındı.“Ergenekon soruşturması” kapsamında İzmir'de de bir yüzbaşı ile emniyet amirinin gözaltına alındığı bildirildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekat Emniyet Amiri Ergin Erkılınçoğlu ile ismi açıklanmayan denizci bir yüzbaşı gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talimat üzerine gözaltına alınan 2 kişinin İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildiği öğrenildi.Sivas'ta da 11 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin ev ve işyerlerinde, kalem tabanca, el bombaları ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan birinin Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim üyelerinden Mehmet Akyazı, ikisinin ise Sivas'ta Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Bekir Çelik ve Oğuz Bulut'un bulunduğu bildirildi.